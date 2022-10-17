Названы возможные ответственные за теракт на полигоне в Белгородской области

По данным СМИ, «Атеш» курируют украинские нацисты. Официальных подтверждений при этом не последовало. На полигоне в результате открытой стрельбы погибли 11 человек, ранения получили 15. Один из офицеров начал стрелять по нападавшим в ответ — их ликвидировали. По факту случившегося возбудили уголовное дело о массовом убийстве.