Радикальное движение крымских татар и украинцев «Атеш» взяло на себя ответственность за теракт на полигоне в Белгородской области. Стрельбу открыли во время занятий по огневой подготовке. Это случилось 15 октября.
По данным СМИ, «Атеш» курируют украинские нацисты. Официальных подтверждений при этом не последовало. На полигоне в результате открытой стрельбы погибли 11 человек, ранения получили 15. Один из офицеров начал стрелять по нападавшим в ответ — их ликвидировали. По факту случившегося возбудили уголовное дело о массовом убийстве.
Также сообщалось, что среди погибших большинство были добровольцами из Брянской области, губернатор Александр Богомаз сообщил, что мобилизованных жителей региона среди погибших не было. Глава Белгородской области Вячеслав Гладков тоже заявил, что на полигоне белгородцы не пострадали.
Заместитель председателя государственного комитета по делам межнациональных отношений Крыма Руслан Якубов рассказал в эфире, что «Атеш» создано украинским ЦИПсО для продвижения фейков про конфликты между людьми разных национальностей в Крыму.