На Михайловском шоссе в Белгороде установят светофор за 7,7 млн рублей

На пересечении улицы Волчанская и Михайловского шоссе в Белгороде реконструируют светофор. Работы должны быть выполнены в течение 60 дней с даты заключения контракта.
Согласно документам госзакупки, исполнителю необходимо провести пусконаладочные работы, проверить и настроить параметры и режим работы светофора.
Известно, что на пересечении улиц установят транспортно-пешеходный светофор. Дорожный объект будет светодиодным, плоским, с анимацией движения пешеходов и обратным отсчётом времени с голосовым сопровождением.
Исполнителя контракта определят 17 октября в ходе электронного аукциона. Начальная цена контракта — 7 764 828 рублей.