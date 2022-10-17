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На Михайловском шоссе в Белгороде установят светофор за 7,7 млн рублей

Сегодня, 04:41
Фото: Google Карты
Лот на выполнение работ появился на госзакупках. Заказчик работ — МБУ «Управление Белгорблагоустройство».

На пересечении улицы Волчанская и Михайловского шоссе в Белгороде реконструируют светофор. Работы должны быть выполнены в течение 60 дней с даты заключения контракта.

Согласно документам госзакупки, исполнителю необходимо провести пусконаладочные работы, проверить и настроить параметры и режим работы светофора.

Известно, что на пересечении улиц установят транспортно-пешеходный светофор. Дорожный объект будет светодиодным, плоским, с анимацией движения пешеходов и обратным отсчётом времени с голосовым сопровождением.

Исполнителя контракта определят 17 октября в ходе электронного аукциона. Начальная цена контракта — 7 764 828 рублей.

Напомним, на Михайловском шоссе на месяц перекрыли полосу в сторону улицы Волчанской. Ограничения действуют до 31 октября. Ранее Михшоссе было перекрыто с марта по июль 2022 года.

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#Алина Харина#Эксклюзив#Новости Белгорода#Госзакупки#Белгород#Светофор#Дорога#Михшоссе#Город
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