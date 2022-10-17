Молодые жители Башкирии рассказали о 20 важнейших событиях за 20 лет

В Республике Башкортостан за эти годы произошло немало перемен к лучшему. Она сегодня лидирует по такому показателю, как инвестиционная привлекательность. С появлением особой экономической зоны «Алга» в условиях, когда начали действовать санкции, инвесторы стали проявлять к ней еще больший интерес. Один из новых уникальных для России инвестпроектов связан с началом в этом году строительства завода, на котором будет выпускаться витамин В2 (рибофлавин) по 900 тонн ежегодно. Первая партия будет выпущена в четвертом квартале 2024 года. В объект будет вложено 1,4 миллиарда рублей.