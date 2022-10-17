Молодые жители Башкирии рассказали о 20 важнейших событиях за 20 лет

Как сообщает nashgorod.ru, на вопросы исследования отвечали совершеннолетние россияне в возрасте от 18 до 35 лет из фокус-групп, составленных во всей стране.
В Республике Башкортостан за эти годы произошло немало перемен к лучшему. Она сегодня лидирует по такому показателю, как инвестиционная привлекательность. С появлением особой экономической зоны «Алга» в условиях, когда начали действовать санкции, инвесторы стали проявлять к ней еще больший интерес. Один из новых уникальных для России инвестпроектов связан с началом в этом году строительства завода, на котором будет выпускаться витамин В2 (рибофлавин) по 900 тонн ежегодно. Первая партия будет выпущена в четвертом квартале 2024 года. В объект будет вложено 1,4 миллиарда рублей.
Активно развивают в регионе и спортивную отрасль. Состоялось открытие комплекса «Акбузат» - единственного в РФ ипподрома, в котором есть конноспортивный манеж и четырехуровневая трибуна. Матчи хоккейного клуба «Салават Юлаев» с 2007 года проходят на стадионе «Уфа-Арена». На его строительство было потрачено 80 миллионов долларов. Дворец спорта является многофункциональным. Он принимал матч звезд Ассоциации студенческого баскетбола и VI Всемирную фольклориаду.
Республика может гордиться и созданным в 2017 году геопарком «Янган-Тау», где находится свыше двух десятков геологических объектов, из них три имеют международное значение. Он первый в РФ оказался в сети геопарков ЮНЕСКО. Благодаря такому статусу там можно заниматься экологическими проектами, поддержкой народных промыслов и большим туризмом.
В 2024 году Уфе исполнится 450 лет, и подготовка к юбилею уже идет. Будут построены и благоустроены скверы и парки, дороги и общественные пространства. Два берега реки Белой свяжет мост возле Кузнецовского Затона. Мост и сопутствующая ему транспортная инфраструктура должны быть построены до 2027 года.