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Мобилизованные белгородцы получат сборник правил по выживанию в боевых условиях

Сегодня, 12:40
Фото: Фонд "Поколение"
Карманная брошюра «Живу, сражаюсь, побеждаю! Правила жизни на войне» подготовлена Российским Союзом ветеранов Афганистана.

В составлении этого пособия участвовали ветераны Афганской войны, боевых действий на Северном Кавказе и Украины. Брошюра одобрена Министерством обороны РФ и рекомендована к распространению в войсках и призывных пунктах.

При поддержке профкома Лебединского ГОКа было выпущено тысяча экземпляров этой брошюры и распространено в Губкинском горокруге. А тираж в восемь тысяч экземпляров для мобилизованных всего региона напечатан при поддержке фонда «Поколение» Андрея Скоча.

Мы сегодня ставим перед собой очень важную задачу — сохранить жизнь и здоровье людей в этих экстремальных условиях. Это очень полезное издание. Экспертами выступили воины-афганцы. И как раз здесь очень много практических вещей, в которых прописано, как себя вести в конкретных ситуациях,

— рассказал помощник депутата Госдумы РФ Андрея Скоча Алексей Мирошник.

Фото: Фонд "Поколение"

Сборник будет распространяться не только в Белгородской области. Как рассказала заместитель министра общественных коммуникаций региона Наталья Адаева, при поддержке общественных организаций 200 экземпляров пособия уже отправились в войсковую часть Воронежской области, где проходят подготовку мобилизованные белгородцы.

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#Общество#Белгородская область#Мобилизованные#Брошюра#Фонд Поколение#Афганцы
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