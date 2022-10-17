Мобилизованные белгородцы получат сборник правил по выживанию в боевых условиях

В составлении этого пособия участвовали ветераны Афганской войны, боевых действий на Северном Кавказе и Украины. Брошюра одобрена Министерством обороны РФ и рекомендована к распространению в войсках и призывных пунктах.
При поддержке профкома Лебединского ГОКа было выпущено тысяча экземпляров этой брошюры и распространено в Губкинском горокруге. А тираж в восемь тысяч экземпляров для мобилизованных всего региона напечатан при поддержке фонда «Поколение» Андрея Скоча.
Мы сегодня ставим перед собой очень важную задачу — сохранить жизнь и здоровье людей в этих экстремальных условиях. Это очень полезное издание. Экспертами выступили воины-афганцы. И как раз здесь очень много практических вещей, в которых прописано, как себя вести в конкретных ситуациях,
— рассказал помощник депутата Госдумы РФ Андрея Скоча Алексей Мирошник.
Сборник будет распространяться не только в Белгородской области. Как рассказала заместитель министра общественных коммуникаций региона Наталья Адаева, при поддержке общественных организаций 200 экземпляров пособия уже отправились в войсковую часть Воронежской области, где проходят подготовку мобилизованные белгородцы.