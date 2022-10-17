Мобилизованные белгородцы получат сборник правил по выживанию в боевых условиях

Мы сегодня ставим перед собой очень важную задачу — сохранить жизнь и здоровье людей в этих экстремальных условиях. Это очень полезное издание. Экспертами выступили воины-афганцы. И как раз здесь очень много практических вещей, в которых прописано, как себя вести в конкретных ситуациях,