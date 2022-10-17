Во время осенних каникул дети Белгородской области могут посетить как очные мероприятия, так и дистанционные. Направленность их различная.
Например, на базе областного центра технического творчества запланировано открытое молодёжное первенство Белгородской области по радиосвязи на коротких волнах. С 1 октября дан старт областным конкурсам «ТЕХНОстарт» для детей с ограниченными возможностями здоровья и конкурсу медиатворчества «Юная Белгородчина». Конкурсные мероприятия будут проходить до 30 ноября 2022 года. Кроме того, для обучающихся центра запланированы занятия в творческих объединениях по внутреннему расписанию.
На базе детского лагеря «Орлёнок» с 24 по 30 октября пройдёт областная профильная туристическая смена, участие в которой примут 144 ребёнка. Кроме того, на базе школ планируется открыть 175 лагерей с дневным пребыванием с охватом 12 тысяч детей.
Для обучающихся Белгородского областного детского эколого-биологического центра пройдут мероприятия, направленные на формирование экологической культуры обучающихся.
Также на период осенних каникул запланированы экскурсионные программы. Среди них: «Народные промыслы», «От Засечной черты до Белого города», «Яркие страницы истории Белогорья», «Дорогами Белгородчины», «Заповедное Белогорье», экскурсионный маршрут по Прохоровскому району.
Информацию о запланированных мероприятиях можно найти в календаре массовых мероприятий на 2022 год на сайте регионального министерства образования.
Подробная информация также размещена на информационных стендах школ и в новостных лентах на официальных электронных ресурсах.