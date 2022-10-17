Например, на базе областного центра технического творчества запланировано открытое молодёжное первенство Белгородской области по радиосвязи на коротких волнах. С 1 октября дан старт областным конкурсам «ТЕХНОстарт» для детей с ограниченными возможностями здоровья и конкурсу медиатворчества «Юная Белгородчина». Конкурсные мероприятия будут проходить до 30 ноября 2022 года. Кроме того, для обучающихся центра запланированы занятия в творческих объединениях по внутреннему расписанию.