Губернатор Белгородской области опроверг информацию об эвакуации в Белгороде

Губернатор ответил, что решения об эвакуации нет, но если кто-то переживает и хочет выехать, сделать это можно самостоятельно. Обратившейся белгородке Светлане, к примеру, глава области предложил сообщить, куда именно она хочет выехать. Чиновник обещал помочь с этим.