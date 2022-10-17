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Губернатор Белгородской области опроверг информацию об эвакуации в Белгороде

Вчера, 20:51
Местная жительница спросила главу про массовую эвакуацию в областном центре и про статус беженцев для белгородцев. Гладков уточнил, что решения об эвакуации не принимал.

"Как уехать из Белгорода в эвакуацию? Возможно ли получить статус беженца в другом регионе? Будут ли эвакуировать жителей Белгорода и когда?", - с такими вопросами женщина обратилась к Вячеславу Гладкову в ходе прямого эфира 17 октября.

Губернатор ответил, что решения об эвакуации нет, но если кто-то переживает и хочет выехать, сделать это можно самостоятельно. Обратившейся белгородке Светлане, к примеру, глава области предложил сообщить, куда именно она хочет выехать. Чиновник обещал помочь с этим.

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