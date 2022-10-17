Эксперт РАНХиГС назвал необходимые для трудоустройства актуальные навыки

Потребность в дополнительном обучении и переквалификации возросла и среди населения, что доказывает стабильно высокий интерес к федеральному проекту «Содействие занятости», в рамках которого ведется обучение новым профессиям. Об этом пишет newsnn.ru.
Эксперт-модератор Центра подготовки руководителей и команд цифровой трансформации ВШГУ РАНХиГС Артем Ступак проанализировал изменения, произошедшие на рынке труда России за прошедшие семь месяцев. Также он дал описание сотрудника, который будет наиболее востребован практически в каждой компании, пишет kp.ru. Специалист подчеркнул, что в современных реалиях предприятия особенно остро нуждаются в мультизадачных работниках.
Ступак отмечает, что сотрудник в идеале должен владеть множеством навыков. В текущих условиях нужно учиться быстро осваивать новую информацию и оперативно переключаться с решения одной задачи на другую, при этом держать фокус внимания и иметь достаточный опыт в различных сферах деятельности.
Эксперт не исключает, что в рамках частичной мобилизации повестки могут приходить и опытным сотрудникам. И, если они уйдут по призыву, бизнес-процессы не должны замораживаться — в идеале другой сотрудник должен прийти на место мобилизованного без какого-либо ущерба для рабочего процесса. Поэтому работодатели сейчас ищут специалистов, которые способны оперативно и эффективно обучаться, осваивая новые профессиональные навыки.
По словам Ступака, когда страна вступает в эпоху перемен, лучшее, что могут сделать ее граждане, — вложить свои силы и средства в образование и развитие. Если у человека есть множество навыков, компетенций и профессий, которые он в совершенстве освоил, то ему открыта дорога во многих направлениях деятельности.
В рамках проекта «Содействие занятости» россияне могут освоить новую профессию или повысить квалификацию абсолютно бесплатно. Инициатива реализуется при участии Минтруда и Роструда, а роль одного из ее операторов играет РАНХиГС. Проект стартовал в 2021 году, предполагаемый срок завершения — 2024 год. На базе РАНХиГС заработало свыше 1000 бесплатных курсов — начиная с рабочих специальностей и заканчивая MBA и управлением бизнесом. Работа над составлением всех программ велась с упором на кадровые нужды каждого субъекта РФ. Обучение осуществляется на базе 44 филиалов, 12 институтов Президентской академии и свыше 80 партнерских организаций во всех российских регионах.
Проект «Содействие занятости» запущен в целях поддержки наиболее уязвимых групп населения, включая молодых мам в декрете или с детьми до семи лет, граждан предпенсионного возраста, безработных, учащихся вузов и ссузов. Не так давно в перечень категорий, которые подпадают под действие программы, входят и работники, находящиеся в зоне риска увольнения из-за ввода режима неполного дня или простоя производства. Подать заявку на участие в проекте можно на сайте trud.ranepa.ru. Президентская академия увеличила сроки набора учащихся, и в этом году заявки будут приниматься до 15 ноября.