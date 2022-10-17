Эксперт РАНХиГС назвал необходимые для трудоустройства актуальные навыки

Проект «Содействие занятости» запущен в целях поддержки наиболее уязвимых групп населения, включая молодых мам в декрете или с детьми до семи лет, граждан предпенсионного возраста, безработных, учащихся вузов и ссузов. Не так давно в перечень категорий, которые подпадают под действие программы, входят и работники, находящиеся в зоне риска увольнения из-за ввода режима неполного дня или простоя производства. Подать заявку на участие в проекте можно на сайте trud.ranepa.ru. Президентская академия увеличила сроки набора учащихся, и в этом году заявки будут приниматься до 15 ноября.