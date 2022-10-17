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Двоих военнослужащих ошибочно внесли в список погибших на полигоне под Белгородом

Сегодня, 15:06
Они числились погибшими, однако за день до теракта мужчин перевели в другую часть, пишет телеграм-канал Baza.

Двоих военнослужащих ошибочно внесли в список погибших на полигоне в Белгородской области. Мужчины числились погибшими, однако за день до происшествия их перевели в другую часть.

Представители канала побеседовали с одним из военнослужащих. Он рассказал, что его с двоюродным братом перевели в другое подразделение РХБЗ вечером 14 октября. На стрельбищах их не было.

В список погибших военнослужащих внесли из-за двух неопознанных тел. Мужчин внесли в перечень, хотя их сослуживец объяснял майору, что ребята уже уехали. Второй военный узнал о своей «гибели» от военкомата. По бумагам он числится погибшим до сих пор.

Напомним, стрельбу на полигоне открыли 15 октября. В результате теракта погибли 11 человек, 15 получили ранения. Напавших на сослуживцев двоих граждан Таджикистана ликвидировали ответным огнём.

 

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