Двоих военнослужащих ошибочно внесли в список погибших на полигоне под Белгородом

В список погибших военнослужащих внесли из-за двух неопознанных тел. Мужчин внесли в перечень, хотя их сослуживец объяснял майору, что ребята уже уехали. Второй военный узнал о своей «гибели» от военкомата. По бумагам он числится погибшим до сих пор.