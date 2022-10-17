Достижения Бурятии за 20 лет вошли в проект ИРИ

В рамках его реализации эксперты проводят опрос среди участников фокус-групп в разных российских регионах с целью установить важные события, которые больше всего повлияли на молодое поколение. Возраст опрашиваемых составляет от восемнадцати до тридцати пяти лет.
Издание nashgorod.ru сообщает, что Бурятия является уникальным российским регионом, где за последние два десятилетия произошло немало позитивных изменений, которые улучшили жизнь местного населения.
В 2018 году в Улан-Удэ начал работу современный перинатальный центр, который принимает женщин с тяжелым течением беременности и детей, имеющих патологии. Клиника рассчитана на сто двадцать мест - в год центр может принимать до 6,5 тысячи пациентов. Строительство и техническое оснащение центра обошлись в три миллиарда рублей.
В прошлом году открылся мост через реку Зун-Мурэн, имеющий большое значение для транспортной системы Бурятии. Старая конструкция была полностью разобрана, а на ее месте построена новая. Общая протяженность моста с подходами составляет двести двадцать восемь метров. В рамках проведения ремонта были также расширены полосы, сооружение стало более безопасным и удобным.
Через территорию Бурятии проходит стратегическая дорога — Байкало-Амурская магистраль. В 2014 году в рамках проекта модернизации и развития БАМа и Транссиба начали строить новый тоннель — уникальный инфраструктурный объект, который пересекает Байкальский хребет и соединяет Иркутскую область и Бурятию. Его высекли в скале на глубине трехсот метров. По тоннелю теперь проходят два железнодорожных пути, за счет чего возросла пропускная способность одной из главных магистралей страны.
Также в Бурятии уделяют внимание строительству социально значимой инфраструктуры — активно отстраиваются детские дошкольные учреждения. За последние 5 лет в республике построили двадцать пять детских садов.
Кроме этого, в Бурятии развивается альтернативная энергетика — за последние пять лет здесь ввели в эксплуатацию шесть солнечных электростанций. Самая большая из них имеет мощность 45 МВт. Высокотехнологичные энергетические объекты обеспечивают доступную и экологичную энергию.