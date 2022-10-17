Достижения Бурятии за 20 лет вошли в проект ИРИ

Через территорию Бурятии проходит стратегическая дорога — Байкало-Амурская магистраль. В 2014 году в рамках проекта модернизации и развития БАМа и Транссиба начали строить новый тоннель — уникальный инфраструктурный объект, который пересекает Байкальский хребет и соединяет Иркутскую область и Бурятию. Его высекли в скале на глубине трехсот метров. По тоннелю теперь проходят два железнодорожных пути, за счет чего возросла пропускная способность одной из главных магистралей страны.