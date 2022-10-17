Дизайн-проект интерьера ЗАГСа в Белгородской области обойдётся в 876 тысяч рублей

Разработка дизайн-проекта интерьеров ЗАГСа в Губкине обойдётся в 876 420 рублей (бюджет Губкинского горокруга). Заказчик работ — МКУ «Управление капитального строительства). Исполнителя контракта определили 14 октября в ходе электронного аукциона.
ЗАГС построят на улице Космонавтов в Губкине. Работы должны быть завершены до 19 декабря 2022 года. Согласно документам закупки, стиль ЗАГСа должен быть современным, потолки будут подвесные, реечные и кубообразные. В помещении будет использовано естественное и искусственное освещение со светодиодными светильниками. Визуализацию проекта исполнителю контракта необходимо разработать в 3D-программах.
Проект интерьера должен быть разработан для фойе, гардеробной, коридоров, малого и большого зала, комнат жениха и невесты.
Напомним, о строительстве ЗАГСа в Губкине стало известно в 2021 году. На лучший проект для нового ЗАГСа был объявлен конкурс среди архитекторов.