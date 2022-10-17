Частичная мобилизация в Белгородской области завершена? На вопрос ответил губернатор

«В Москве закончилась частичная мобилизация. Как у нас обстоят дела по этому вопросу? Будет ли у нас в регионе окончание частичной мобилизации или это только в Москве?», — спросила губернатора Белгородской области белгородка Татьяна 17 октября.
Глава региона ответил, что мобилизация в области продолжается, однако не такими темпами:
Частичная мобилизация продолжается, но не в том массовом режиме, как было в самом начале. Набираются отдельные специальности. Это буквально единицы. Как только будет завершение, я до вас эту информацию доведу.
Уточним, что частичная мобилизация в Москве и Московской области завершилась 17 октября. Повестки тех, кто не успел уйти на службу, аннулированы.