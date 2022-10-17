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Частичная мобилизация в Белгородской области завершена? На вопрос ответил губернатор

Сегодня, 17:02
Фото: Губернатор Белгородской области в ВК

Губернатор Белгородской области ответил, завершилась ли частичная мобилизация

Об этом Гладкова спросили в ходе прямого эфира 17 октября.

«В Москве закончилась частичная мобилизация. Как у нас обстоят дела по этому вопросу? Будет ли у нас в регионе окончание частичной мобилизации или это только в Москве?», — спросила губернатора Белгородской области белгородка Татьяна 17 октября.

Глава региона ответил, что мобилизация в области продолжается, однако не такими темпами:

Частичная мобилизация продолжается, но не в том массовом режиме, как было в самом начале. Набираются отдельные специальности. Это буквально единицы. Как только будет завершение, я до вас эту информацию доведу.

Уточним, что частичная мобилизация в Москве и Московской области завершилась 17 октября. Повестки тех, кто не успел уйти на службу, аннулированы.

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