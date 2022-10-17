Белый лебедь советской эстрады

Детские годы знаменитый композитор и певец Евгений Мартынов провел в Артемовске, в Донецке получал высшее образование. Музыкальные критики говорят, что лишь эта земля, где гармонично слились русская и украинская культуры, смогла подарить миру такой яркий и неповторимый талант.
В следующем году легендарному советскому композитору и певцу Евгению Мартынову могло бы исполниться 75 лет. Советский Джо Дассен, как называли его еще при жизни, прожил коротких 42 года, но он до сих пор остается любимцем миллионов. Написанные им песни «Лебединая верность», «Мамины глаза», «Яблони в цвету», «Белая сирень», «Баллада о матери» до сих пор звучат в эфирах радиостанций, исполняются на различных фестивалях и конкурсах. Их слышал практически каждый, но далеко не все знают, что судьба артиста тесно связана с Донбассом – местом, где он черпал свое вдохновение, где прошли его детство и юность.
Яблони в цвету
Евгений Григорьевич Мартынов родился 22 мая 1948 года. В это время года в городе Камышине Волгоградской области, где появился на свет будущий певец и композитор, вовсю цвели яблони и пели соловьи. Это очень гармонично соответствовало всей будущей творческой жизни певца. За бархатистый голос и природное обаяние его также называли «лебедем советской эстрады».
Как и миллионы других семей, семью Евгения Мартынова изрядно потрепало войной. Его отец Григорий Мартынов был командиром стрелкового взвода. После тяжелого ранения вернулся с фронта инвалидом. Мама почти всю войну работала фронтовой медсестрой. Именно в госпитале, где Григорий лечился после ранения, познакомились родители будущей звезды.
По словам матери композитора Нины Мартыновой, Женя родился крохотным, хрупким ребенком, весом всего 1 килограмм 900 граммов. В детском возрасте он часто болел.
Тогда семья жила на Волге, в городе Камышине, а когда Евгению исполнилось 2 года, переехала в город Артемовск Донецкой области, откуда был родом его отец. По словам матери, ее первенец был настолько болезненным, что даже не ходил в детский сад.
Первым учителем музыки для будущего композитора стал его родной отец. В те нелегкие послевоенные годы в доме Мартыновых всегда звучала живая музыка. Отец Евгения прекрасно играл на баяне и аккордеоне и часто устраивал импровизированные концерты для соседей. В Артемовске он быстро нашел себе работу учителя пения. Кроме того, он руководил местным кружком художественной самодеятельности. Мама Евгения замечательно пела. По ее словам, сыну с раннего детства так нравилась музыка, что он не пропускал ни одного концерта или утренника, которые организовывал его отец. Нина Мартынова вспоминает, что Евгений рос очень разносторонним мальчиком. Он замечательно рисовал, любил выступать и показывать фокусы, цитировал наизусть стихи популярных поэтов и монологи из кинофильмов.
Неудивительно, что первым учителем музыки для Евгения стал его отец. Он научил сына играть на баяне и аккордеоне. Кроме музыки в доме Мартыновых постоянно звучали песни на два голоса – на русском и украинском языках.
Как вспоминает Нина Мартынова, Евгений так любил музыку, что они с отцом купили ему аккордеон. Поэтому детства у мальчика практически не было. Он учился в двух школах – общеобразовательной и музыкальной, но не на аккордеоне, а по классу кларнета. «Даже поесть и погулять ему было некогда. Уроки и занятия музыкой», – рассказывала о сыне мама.
По ее словам, в школе мальчик учился хорошо. Но очень быстро музыка вытеснила все его увлечения, даже футбол, в который Евгений обожал играть с раннего детства.
Родители никогда не заставляли сына заниматься музыкой, как часто бывает в других семьях. Учитель Евгения по музыке всегда ставил его в пример. Он говорил, что побольше бы ему таких учеников, а не тех, кто занимается музыкой исключительно из-под палки.
Благодаря своему отцу и постоянным занятиям Евгений получил хорошие профессиональные навыки музыкальной импровизации. Он с ходу подхватывал любые, даже незнакомые мелодии.
Подарок судьбы
После окончания восьми классов Евгений Мартынов поступил в Артемовское музыкальное училище на дирижерско-духовое отделение. Именно в те юные годы в нем вспыхнула искра будущего композитора и он написал свои самые первые мелодии.
После успешного окончания училища, в 1967 году Мартынов поехал в Киев, где поступил в консерваторию имени Чайковского. Но долго проучиться там ему не удалось.
Дело в том, что его родители после войны остались инвалидами второй группы. Поэтому через несколько месяцев Евгений перевелся в Донецкий музыкально-педагогический институт на дирижерско-духовое отделение (сейчас Донецкая государственная музыкальная академия им. Прокофьева – прим.ред.), чтобы быть поближе к семье и помогать пожилым родителям.
В первые же годы учебы Мартынов получил прозвище Подарок.
А случилось это так. Когда он учился на профессионального кларнетиста, кто-то из преподавателей, прослушав его исполнение, сказал: «Это – подарок судьбы». Так он и получил свое студенческое прозвище - Подарок – за свои незаурядные способности.
Учился Мартынов у известного педагога – кларнетиста Евгения Сурженко, который воспитал целую плеяду музыкантов. Позже о своем воспитаннике он говорил: «Очень трудно и плохо учить бездарность, но гораздо сложнее учить одаренного человека. Именно таким был Женя, очень талантливым и одаренным».
По словам однокурсницы Евгения Мартынова, народной артистки Украины Алины Коробко, он мог играть на всех инструментах: «То ли садился за рояль, аккордеон, брал в руки кларнет или саксофон. На любом инструменте играл!» По ее словам, Мартынов был очень жизнерадостный, веселый, талантливый. Ко всем шел с открытым сердцем и душой. «Пришел он и ко мне и предложил исполнить написанную им новую песню! Женя начал играть свою «Балладу о матери». Но тогда я сказала Жене, что, к сожалению, эту песню в свой репертуар взять не могу», – вспоминает Алина Коробко. Тогда она сказала композитору, что для такой песни ему нужно искать саму Софию Ротару. Ведь только та сможет донести всю ее глубину и проникновенный смысл. Через несколько лет именно так и случилось.
Но перед этим еще был год жизни в Донецке, когда Евгений Мартынов руководил эстрадным оркестром Донецкого Всесоюзного научно-исследовательского института взрывоопасного оборудования. Музыкальные критики позже отмечали, что корни творчества Мартынова глубоко и прочно вросли в донецкую почву. Они постоянно питали его соками родной земли, дарили вдохновение.
Но именно в эти годы раскрывается многогранный талант Мартынова как музыканта. Он виртуозно играет на кларнете, саксофоне, фортепиано. Еще учась в институте, Евгений брал уроки пения у своих друзей, студентов дирижерско-хорового факультета, факультативно занимался по классу композиции. Здесь же он увлекся эстрадной и джазовой музыкой, впервые взял в руки микрофон.
В 1970 году на фестивале комсомольской песни в Донецке прозвучали первые песни-баллады, написанные начинающим композитором Мартыновым, – «Песня о Родине» и «Баллада о комсомольцах Донбасса», на слова его сокурсниц Т. Киреевой и Л. Жидель.
Помимо классики, в те годы Евгений также увлекся эстрадной и джазовой музыкой, поэтому о нем заговорили не только как о кларнетисте и дирижере, но и как о саксофонисте, самобытном композиторе и неплохом певце. И все чаще он стал появляться на сцене с микрофоном.
Всенародная слава
В 1972 году Мартынов приехал в Москву с рекомендательным письмом донецкого дирижера к очень популярной в те годы эстрадной певице Майе Кристалинской. Она очень тепло встретила обаятельного молодого человека из Донбасса. Авторитет певицы был достаточно высок. Она направила «подающего надежды композитора» в Росконцерт, предварительно дав Мартынову самую лестную рекомендацию.
Прослушивание в Росконцерте прошло успешно. Мартынова решили испытать в качестве солиста-вокалиста в сборной эстрадной программе. Ему предложили поработать пару месяцев бесплатно. В те годы для новичков из провинции данная практика была распространенной.
Популярный поэт-песенник Владимир Кудрявцев вспоминал, что впервые познакомился с Мартыновым на квартире поэта Андрея Дементьева. По его словам, этот вечер он запомнил на всю жизнь.
«В домашней обстановке песни Мартынова в его же исполнении звучали особенно доверительно и очень трогательно, полные драматизма и неимоверной душевности. Супруга Андрея Галина, возможно уже не раз слушая эти песни-исповеди, не выдержала, расплакалась. Да и мы, мужчины, были взволнованы и растроганы. И еще долго находились под впечатлением услышанного», – рассказывал он.
Кудрявцев говорит, что тогда для Евгения сама домашняя обстановка в гостиной семьи Дементьевых была особенной. Его очень тянуло к семейному теплу, которого тогда он был лишен. Ведь своего жилья начинающий композитор не имел и без московской прописки часто ночевал на Курском вокзале.
Алина Коробко вспоминает свою случайную встречу с Евгением Мартыновым в Москве, куда она приезжала на слет металлургов в 1973 году. По ее словам, это произошло именно на Курском вокзале.
«После концерта уезжаю домой, на вокзале иду и вдруг вижу знакомое родное лицо! «Женя!» – «Алинка! Такая встреча! Как ты?» – «А ты?» – «А я тут живу…» – «Как? Где?» – «Да вот… Видишь лавочку? Вот… ночью на этой моей лавочке, а днем – в бегах по городу, с людьми интересными встречаюсь», – рассказывает она.
По словам Кудрявцева, Мартынов тогда часто шутил: мол, моя скамейка справа от милиционера. По воспоминаниям друзей композитора, он рассказывал, что его тогда приглашали кларнетистом в Московскую консерваторию в оркестровую яму. Он отказался. «Я буду петь свои песни сам!» – говорил Мартынов, на сто процентов уверенный в своих силах и верящий в свою путеводную звезду.
В свои первые гастроли по Сибири и Дальнему Востоку Евгений Мартынов поехал в июне 1972 года вместе с другими восходящими звездами советской эстрады: молодыми Львом Лещенко, Валентиной Толкуновой, Светланой Моргуновой, Геннадием Хазановым и только что созданным джазовым ансамблем «Мелодия». Тогда все они были практически никому не известны.
Но всего через два года его «Баллада о матери» была включена в программу телевизионного фестиваля «Песня-74», где успешно прозвучала в исполнении Софии Ротару. В этом же году эта песня вновь была исполнена певицей, только под названием «Алешенька», и была записана на Всесоюзной фирме грамзаписи «Мелодия».
Именно тогда на эстрадном олимпе взошла звезда Евгения Мартынова – как певца и композитора. Он стал знаменитым на весь Советский Союз.
– Как и многих, меня поразила первая Женина песня. Это была «Баллада о матери», которая в те годы буквально прокатилась по всей стране. Поразили и музыка, и стихи, и страстное исполнение, – вспоминал композитор Олег Иванов. По его словам, автор стихов ему также предлагал написать к ним музыку, но Иванов, как ни пытался, этого сделать не смог.
– Эти стихи словно ждали Мартынова. Потом мы познакомились с ним на X Всемирном фестивале молодежи и студентов в Берлине. Это было замечательно – сидеть рядом с Женей и слушать, как он поет. Просто счастье. Он сочетал в себе и композитора, и певца, и музыканта, виртуозно владеющего роялем: у него инструмент звучал ярко, оркестрово. Блестящий пианист, Мартынов с листа играл клавиры любой сложности, – рассказывал Иванов. По его мнению, в палитре композитора гармонично слились две славянские культуры – русская и украинская.
– Женя, русский, жил на Украине, которая дала его мелодиям особую певучесть. Песни его были красивы той красотой, что идет от щедрой солнечной земли. А пел он их с такой эмоциональной отдачей, словно в первый и в последний раз, горел и дарил это горение людям, – подчеркнул композитор.
В 1975 году, после исполнения песен «Лебединая верность» и «Яблони в цвету» популярность Евгения Мартынова еще более упрочилась, и в том же году он стал обладателем «Гран-при» международного фестиваля эстрадной песни «Братиславская лира». Тогда впервые исполнитель из СССР получил награду на этом престижном конкурсе. Вскоре вышла дебютная пластинка-миньон Мартынова с тремя песнями в авторском исполнении, и она побила все тиражные рекорды, неоднократно переиздаваясь на заводах грампластинок Всесоюзной фабрики «Мелодия» в течение почти двух лет.
Но самым вдохновенным и плодотворным оказался творческий союз Евгения Мартынова с поэтом Андреем Дементьевым.
Творческое сотрудничество Мартынова и Дементьева привело к появлению песен «Отчий дом», «Натали», «У Есенина день рождения», «Прости», «Ласточки домой вернулись».
С Евгением Мартыновым охотно сотрудничали и другие самые популярные поэты-песенники: Роберт Рождественский, Андрей Вознесенский, Илья Резник, Игорь Шаферан, Михаил Танич, Леонид Дербенев, Николай Добронравов и многие другие.
В те годы песни Мартынова звучали повсюду: «Я тебе весь мир подарю», «Соловьи поют, заливаются...», «Начни сначала», «Чайки над водой», «Веселый зонтик», «Песня о моей любви».
После 1975 года у Мартынова вышло 5 авторских миньонов с названием «Евгений Мартынов поет свои песни». Эти пластинки были в каждом доме. Их тиражи раскупались моментально, и часто сам композитор, щедро раздаривавший их поклонникам, не мог купить их в магазинах.
В заключительном телевизионном фестивале «Песня-77» прозвучала песня композитора «Чайки над водой» на слова поэта Андрея Дементьева в исполнении певицы Софии Ротару. А уже в следующем 1978 году на этом же фестивале прозвучала песня Евгения Мартынова «Отчий дом» в исполнении дуэта Софии Ротару и чехословацкого певца Карела Гота.
В 1980 году на Всесоюзной фирме грамзаписи «Мелодия» вышел первый авторский диск-гигант с песнями в исполнении самого Евгения Мартынова.
Пик популярности
Современники отмечали, что популярности композиторской деятельности и исполнения Евгения Мартынова в немалой степени способствовала близкая сердцу каждого слушателя тематика его песен. Они воспевали любовь, семью, отчий дом, родную природу. Привлекали слушателей красивый сильный голос певца и его романтический облик.
Песни, написанные Мартыновым, в свой репертуар включили многие советские и зарубежные исполнители. Среди них: Людмила Зыкина, Галина Ненашева, Яак Йоала, Мария Кодряну, Эдуард Хиль, Надежда Чепрага, Иосиф Кобзон, Геннадий Каменный, Тамара Миансарова, Леонид Серебренников, Сергей Захаров, Ренат Ибрагимов, Александр Серов, Лили Иванова, Джордже Марьянович, Филипп Киркоров и многие другие.
Также песни композитора исполняли вокально-инструментальные ансамбли: «Орэра», «Гая», «Пламя», «Надежда», «Червона рута», «Семеро молодых» (Югославия), «Блю Джинс» (Япония), дуэт «Ромэн», вокальный квартет «Улыбка», вокальные ансамбли «Бабье лето», «Русская песня», «Воронежские девчата».
Мартынов также принимал участие в дуэтных записях песен с Ириной Понаровской – «Если есть любовь» на слова Михаила Пляцковского, Анне Вески – «Добрые сказки детства» на слова Роберта Рождественского, аккомпанировал на фортепиано и аккордеоне, подпевая вторым голосом многим певицам. Среди них: Екатерина Шаврина, Валентина Толкунова, Роза Рымбаева, Катя Семенова.
Зимой 1984 года, по рекомендациям композиторов Марка Фрадкина и Никиты Богословского, Евгения Мартынова приняли в члены Союза композиторов СССР.
Во все годы своего творчества на эстраде Евгений не забывает, всегда помнит и помогает своим родителям. Многие свои композиторские гонорары он переводит на их адрес в город Артемовск. При этом надо отметить, что гонорары по тем временам композитор получал просто астрономические – по 30–40 тысяч рублей в месяц. Все это были авторские отчисления. Его песни пели как именитые артисты, так и простые ресторанные певцы. За каждое исполнение песни Мартынова они платили ему в ресторане по 2 копейки, в филармонии – целых 8. В масштабах огромного Советского Союза это выливалась в десятки тысяч рублей.
Злопыхатели – а они, естественно, у знаменитого певца были – говорили, что деньги и слава в конечном счете и сгубили талантливого человека. Со временем он начал выпивать, нередко закатывал кутежи.
Одна любовь на всю жизнь
В отношениях с прекрасным полом Евгений Мартынов был истинным джентльменом. Он никогда не заводил романов с поклонницами, в то время как многие его коллеги по цеху после концертов уединялись с ними в своих гостиничных номерах.
Женился Мартынов в возрасте 30 лет в 1978 году. Его избранницей стала студентка Киевского музыкального училища Эвелина Старенченко. Девушке в тот момент исполнилось 17 лет. Мартынов был на гастролях в Киеве. Он зашел с другом в местный Дом кино, увидел очень красивую девушку и влюбился.
Свадьбу сыграли с размахом в Москве, в популярном ресторане «Прага». С тех пор Эвелина стала Мартынову помощницей во всем. В то время, когда ее супруг был занят исключительно музыкой, она договаривалась о его гастролях, занималась решением всех бытовых вопросов. Злые языки говорили, что она вышла замуж за популярного композитора исключительно по меркантильным соображениям. Но с ней Мартынов был счастлив, называл супругу ласково – «олененком». В 1984 году у пары родился сын, которого назвали Сергеем в честь поэта Есенина и композитора Рахманинова.
Загадочная смерть певца
Композитора не стало 3 сентября 1990 года. Ему было всего 42 года. О причинах его смерти споры ходят до сих пор. Версии выдвигаются самые разные – от убийства, сердечной недостаточности до отравления алкоголем.
По словам близких, Евгений никогда не жаловался на проблемы со здоровьем. Но перед своей смертью он вернулся с гастролей по Рязанской области. Согласно контракту, который не выполнили организаторы, ему были должны заплатить 10 тысяч рублей. По тем временам это была огромная сумма. Мартынов подал на организаторов гастролей в суд. Заседание было назначено на 4 сентября. Но после его смерти дело так и не было рассмотрено.
В то же время большинство знакомых композитора говорит, что его погубила природная ранимость. Он очень близко принимал все к сердцу.
– Я видел его слезы, слезы очень ранимого человека, когда его несправедливо обижали, били по самому больному – по творчеству, без которого он не мог жить. Мне кажется, Женя предчувствовал, что с ним должно случиться что-то страшное. Конечно, о смерти он не думал. Но все же... И тогда он порой впадал в депрессию», – говорил друг Мартынова, поэт Андрей Дементьев.
По мнению медиков, причиной острой сердечной недостаточности мог стать затяжной стресс. Дело в том, что на волне перестройки нежные лирические песни, которые он писал, стали неинтересны молодому поколению слушателей. Спад популярности Мартынова в конце 1980-х годов стал вполне закономерным.
– Женю тогда поражал уровень музыкальной безграмотности, который демонстрировало новое поколение исполнителей. Да и зрители постепенно становились другими. Помню, как после очередного концерта он жаловался, что в зале совсем не осталось хороших лиц, что, когда он поет, люди переговариваются и жуют жвачку, – рассказывал его брат Юрий Мартынов.
Творческое бессмертие
Творчество Евгения Мартынова помнят до сих пор. Несмотря на то что многие годы он прожил в Москве, для дончан он до сих пор остается своим.
– Когда умирает талантливый человек – это для меня всегда трагедия. Но покуда помнят человека – он не умер! Таких людей, которые помнят и любят творчество Евгения Мартынова, очень много. Это и есть творческое бессмертие, – вспоминал композитор Роберт Рождественский.
– Я благодарю Бога за то, что он подарил мне Женю Мартынова и его удивительные, чистые песни. Такие песни не забываются, так же как навсегда в моем сердце останутся те теплые, дружеские отношения, которые связывали нас с ним по жизни. Для меня Женя – это «Яблони в цвету», «Отчий дом», «Баллада о матери». Для меня Женя – это моя «Лебединая верность», – рассказывал поэт Андрей Дементьев.
– Пусть будут живы Женины песни! – говорит Алла Пугачева.
– Женя был настоящий художник – наивный, чистый, искренний. Возраст, в котором он покинул землю, – лишнее подтверждение тому, что 42 года – это возрастной предел для многих по-настоящему одаренных Богом людей, – рассказывает София Ротару.