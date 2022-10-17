Белгородцы смогут увидеть Частное солнечное затмение. Необычное явление будет наблюдаться 25 октября с 12:28 и до 14:48, максимум – в 13:44.
Увидеть затмение выйдет и без оптических приборов, но через тёмный светофильтр, подойдёт и старая дискета. Если смотреть через телескоп, то с установленным перед объективом специальным солнечным фильтром.
Напомним, жители России увидели самое длинное лунное затмение за 500 лет 19 ноября прошлого года. Затмение можно было назвать практически полным — под тень Земли зашла почти вся Луна.