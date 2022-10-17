Белгородэнерго инициировало блокировку сайтов, рекламирующих устройства для хищения

Заявление о признании информации, запрещённой к распространению в Российской Федерации и ограничении доступа к ней, направлено в надзорные органы.
Белгородэнерго предупреждает, что наказание за вмешательство в работу счётчиков с целью занижения показаний несут потребители. В случае выявления хищений электроэнергии нарушитель не только компенсирует ущерб электросетевой компании, но и привлекается к административной либо уголовной ответственности в соответствии со статьями 7.19 КоАП РФ, 165 УК РФ.
Размер штрафа для физических лиц составляет от 15 до 30 тысяч рублей, юридических — от 100 до 200 тысяч рублей. Должностных лиц могут отстранить от деятельности на срок от одного года до двух лет, а также наложить на них штраф от 30 до 80 тысяч рублей.
Следует отметить, что от вмешательства в работу систем учёта энергоресурсов страдают не только электросетевые компании, но и обычные граждане, регулярно оплачивающие счета за электроэнергию. Это ухудшает качество электроснабжения, влечёт за собой риски аварийных отключений и представляет угрозу для жизни и здоровья людей.
«Хищения электроэнергии наносят значительный ущерб функционированию электросетевого комплекса региона, поэтому Белгородэнерго реализует комплекс мероприятий по борьбе с ними. Отдельное место в этой работе отводится выявлению точек продажи „заряженных счётчиков“ и устройств для занижения показаний приборов учёта, поэтому мы ожидаем положительного решения надзорных органов о признании информации, содержащейся на данных Интернет-ресурсах, запрещённой к распространению в Российской Федерации и их дальнейшей блокировке», — отметил и. о. заместителя генерального директора — директора филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго» Ярослав Юриков.