Белгородэнерго инициировало блокировку сайтов, рекламирующих устройства для хищения

Размер штрафа для физических лиц составляет от 15 до 30 тысяч рублей, юридических — от 100 до 200 тысяч рублей. Должностных лиц могут отстранить от деятельности на срок от одного года до двух лет, а также наложить на них штраф от 30 до 80 тысяч рублей.