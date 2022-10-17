Это лицо компании, государственная регистрация, хотя деятельность ведется не по этому адресу. Сейчас совсем необязательно иметь в собственности офисное помещение, достаточно и аренды.
Каждому предприятию необходимо иметь адрес, юридически зарегистрированный. Однако не у всех компаний есть возможность купить хорошее помещение под офис в престижном районе мегаполиса. Для успешного ведения бизнеса часто требуется именно такое помещение. Начинающие предприниматели нуждаются в адресе на непродолжительный период. Поэтому снять юр адрес в Москве — хорошее решение при таких ситуациях. Арендовать его может любая фирма независимо от того, какую деятельность она проводит. Услуга доступна и для представительств иностранных государств. Арендовать юридический адрес в Москве можно здесь: https://www.uradresa.ru/arenda_uridicheskogo_adresa.shtml. Компания предлагает выгодные условия сотрудничества.
Для чего необходимо иметь юридический адрес
Для каждой компании, предприятия, организации обязательным условием для возможности легально вести бизнес является официальная государственная регистрация. Зарегистрироваться в Едином реестре можно только при наличии юридического адреса у фирмы.
Официально зарегистрированный в документах адрес не всегда совпадает с реальным местом, где располагается организация или где ведется основная деятельность. В различных ситуациях возникает необходимость его аренды.
Факторы, от которых зависит стоимость юридического адреса:
Какие плюсы есть у аренды юридического адреса
Предпринимателю нет необходимости иметь помещение для проведения хозяйственной деятельности, а адрес необходим лишь для официальной регистрации и занесения в документы компании. При этом не нужно будет обустраивать место для работы, тратить финансы на оборудование.
Для осуществления проверок от любых государственных органов приходит предупредительное извещение по адресу. При возникновении непредвиденных обстоятельств ответственность лежит лишь на собственнике помещения, а не на арендаторе юридического адреса. Если вы заинтересованы в получении качественной услуги, обращайтесь в проверенную компанию с положительной репутацией.
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