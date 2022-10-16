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Вячеслав Гладков поздравил белгородских мужчин с Днём отца

Сегодня, 10:14
Фото: Страница Вячеслава Гладкова во "ВКонтакте"
Глава региона отметил, что появление праздника в российском календаре вполне закономерно. Он добавил, что главная задача для настоящих мужчин — стать надёжной опорой и достойным примером для своих детей.

День отца в 2022 году приходится на 16 октября. На федеральном уровне он отмечается всего второй раз, однако в ряде регионов его празднуют с начала 2000-х годов.

С Днём отца белгородских мужчин поздравил глава области Вячеслав Гладков. Он отметил, что трудно переоценить роль отцов в становлении детей, в согласии и благополучии семей, а в конечном итоге — в процветании государства.

Губернатор добавил, что появление такого праздника в российском календаре вполне закономерно.

Он подчёркивает высокую значимость для общества института традиционной, полной семьи, где у ребёнка есть папа и мама. Пропагандирует положительные примеры ответственного отцовства и воспитывает у молодого поколения ответственное отношение к семье. Считаю, что стать надёжной опорой и достойным примером для своих детей — главная задача для настоящих мужчин.
Вячеслав Гладков

Глава региона также отметил, что в Белгородской области много положительных примеров ответственных и любящих свои семьи мужчин.

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#Кристина Семенчук#Общество#Губернатор#Белгородская область#Вячеслав Гладков#День отца#Праздник#Гладков
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