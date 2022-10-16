Вячеслав Гладков поздравил белгородских мужчин с Днём отца

День отца в 2022 году приходится на 16 октября. На федеральном уровне он отмечается всего второй раз, однако в ряде регионов его празднуют с начала 2000-х годов.
С Днём отца белгородских мужчин поздравил глава области Вячеслав Гладков. Он отметил, что трудно переоценить роль отцов в становлении детей, в согласии и благополучии семей, а в конечном итоге — в процветании государства.
Губернатор добавил, что появление такого праздника в российском календаре вполне закономерно.
Он подчёркивает высокую значимость для общества института традиционной, полной семьи, где у ребёнка есть папа и мама. Пропагандирует положительные примеры ответственного отцовства и воспитывает у молодого поколения ответственное отношение к семье. Считаю, что стать надёжной опорой и достойным примером для своих детей — главная задача для настоящих мужчин.
Вячеслав Гладков
Глава региона также отметил, что в Белгородской области много положительных примеров ответственных и любящих свои семьи мужчин.