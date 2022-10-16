ВК «Белогорье» одержал вторую домашнюю победу

В отрыв «львы» ушли в первой партии. Ещё в начале игры счёт составил 5:1. Гостям удалось подтянуться в счёте — 7:5, но благодаря умелой атаке и защите «Белогорье» сумело не только переиграть «Енисей», но и вырваться вперёд со значительным отрывом. Стартовый сет завершился со счётом 25:14.