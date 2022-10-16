ВК «Белогорье» одержал вторую домашнюю победу

В отрыв «львы» ушли в первой партии. Ещё в начале игры счёт составил 5:1. Гостям удалось подтянуться в счёте — 7:5, но благодаря умелой атаке и защите «Белогорье» сумело не только переиграть «Енисей», но и вырваться вперёд со значительным отрывом. Стартовый сет завершился со счётом 25:14.
Во второй партии «Енисей» стал лучше блокировать атаки «львов», благодаря чему гостям удалось получить преимущество — 1:4, 4:8. Но затем красноярцы допустили ряд ошибок и «львы» сумели сравнять счёт — 8:8. Но вырваться вперёд «Белогорье» сразу не сумело. Гости лидировали - 12:16, 13:18, а затем отрыв достиг 15:20 в пользу красноярцев.
Ход игры переломило снятие диагонального «львов» с красноярской подачи. Новая расстановка и ошибки гостей позволили уровнять счёт до 20:20. В итоге сет закончился в пользу «Белогорья» — 27:25.
В третьей партии с первого мяча вновь доминировали «львы». У гостей игра не заладилась, и «Белогорье» сумело одержать победу со счётом 25:13.
По итогам матч завершился со счётом 3:0 в пользу «львов».
Самым результативным игроком встречи (19 очков) стал Мохамед Аль Хачдади. Станислав Маслиев забил 12 мячей, а Павел Тетюхин — девять. У красноярцев отличились Дмитрий Яковлев (10 очков) и Тодор Скримов (девять очков).
Как отметил старший тренер «Енисея» Юрий Маринин, третью игру с начала чемпионата команда красноярцев выигрывает приём, но не справляется с атакой. А старший тренер «Белогорья» Сергей Брусенцев рассказал, что во второй партии соперники в каких-то элементах добавили, но «львы» собралась, что помогло переломить игру.