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В Белгородской области планируют вручать почётный знак «Отцовская слава»

Сегодня, 10:31
Фото: 1MI
Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Он поздравил белгородских мужчин с Днём отца и рассказал, что с 2023 года в регионе планируют вручать почётный знак «Отцовская слава».

По словам губернатора, правительство Белгородской области делает всё для сохранения и поддержки семей, популяризации ответственного отцовства. Гладков добавил, что, как правило, самые крепкие — это многодетные семьи. В регионе их почти 17 тысяч.

Начиная со следующего года в регионе планируется вручать почётный знак Белгородской области «Отцовская слава». Соответствующий законопроект находится на рассмотрении депутатов Белгородской областной думы. Хочется верить, что и этот новый праздник, и государственные меры поддержки позволят решить важную социальную проблему сохранения полной семьи.
Вячеслав Гладков

Губернатор отметил, что сейчас, когда многие мужчины выполняют свой воинский долг в зоне специальной военной операции, им как никогда важно иметь за спиной надёжный тыл — семью, которая любит и ждёт.

 

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#Кристина Семенчук#Общество#Губернатор#Белгородская область#Отцовская слава#Почётный знак#Гладков#Облдума
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