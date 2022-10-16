В Белгородской области планируют вручать почётный знак «Отцовская слава»

По словам губернатора, правительство Белгородской области делает всё для сохранения и поддержки семей, популяризации ответственного отцовства. Гладков добавил, что, как правило, самые крепкие — это многодетные семьи. В регионе их почти 17 тысяч.
Начиная со следующего года в регионе планируется вручать почётный знак Белгородской области «Отцовская слава». Соответствующий законопроект находится на рассмотрении депутатов Белгородской областной думы. Хочется верить, что и этот новый праздник, и государственные меры поддержки позволят решить важную социальную проблему сохранения полной семьи.
Вячеслав Гладков
Губернатор отметил, что сейчас, когда многие мужчины выполняют свой воинский долг в зоне специальной военной операции, им как никогда важно иметь за спиной надёжный тыл — семью, которая любит и ждёт.