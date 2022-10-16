Спикер Госдумы: Частичная мобилизация должна завершиться в течение двух недель

По данным Володина, частичная мобилизация должна завершиться в течение двух недель. Она должна пройти в соответствии с федеральными законами, указами президента РФ и нормативными актами.
При этом спикер Госдумы добавил, что возникают разные ситуации и нарушения.
Есть поручение президента контрольно-надзорным органам, депутаты со своей стороны также окажут помощь. Нам необходимо сделать всё, чтобы частичная мобилизация решила поставленные задачи и достигла своих целей.
Вячеслав Володин
Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что в рамках частичной мобилизации призвали 222 тысяч человек. Всего в России должны призвать 300 тысяч резервистов. Путин добавил, что дополнительный призыв не планируется.