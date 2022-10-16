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Спикер Госдумы: Частичная мобилизация должна завершиться в течение двух недель

Сегодня, 06:57
Фото: 1MI
Данными спикер Госдумы Вячеслав Володин поделился в своём телеграм-канале. Он отметил, что частичная мобилизация должна пройти в соответствии с федеральными законами.

По данным Володина, частичная мобилизация должна завершиться в течение двух недель. Она должна пройти в соответствии с федеральными законами, указами президента РФ и нормативными актами.

При этом спикер  Госдумы добавил, что возникают разные ситуации и нарушения.

Есть поручение президента контрольно-надзорным органам, депутаты со своей стороны также окажут помощь. Нам необходимо сделать всё, чтобы частичная мобилизация решила поставленные задачи и достигла своих целей.
Вячеслав Володин

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что в рамках частичной мобилизации призвали 222 тысяч человек. Всего в России должны призвать 300 тысяч резервистов. Путин добавил, что дополнительный призыв не планируется.

 

 

 

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