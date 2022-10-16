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СК РФ возбудил уголовное дело по факту ЧП на полигоне в Белгородской области

Сегодня, 11:16
Фото: 1MI
В результате происшествия на полигоне в Белгородской области погибли 11 человек. Обстоятельства произошедшего выясняют военные следователи, сообщили в федеральном ведомстве.

Главное военное следственное управление следственного комитета России возбудило уголовное дело по факту преступных действий в Белгородской области. В результате происшествия на белгородском полигоне  от огнестрельных ранений погибли 11 человек, ещё 15 получили ранения.

Обстоятельства произошедшего выясняют военные следователи.

Стрельба на военном полигоне произошла в субботу, 15 октября. По неподтвержденным данным её открыли двое уроженцев Средней Азии. В основном, пострадавшими оказались добровольцы из Брянской области. Стрелявших ликвидировали.

Глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что среди погибших и раненых после теракта в воинской части белгородцев нет.

 

 

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#Общество#Белгородская область#Полигон#Военный полигон#Ск рф#Уголовное дело#Кристина Семенчук
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