СК РФ возбудил уголовное дело по факту ЧП на полигоне в Белгородской области

Главное военное следственное управление следственного комитета России возбудило уголовное дело по факту преступных действий в Белгородской области. В результате происшествия на белгородском полигоне от огнестрельных ранений погибли 11 человек, ещё 15 получили ранения.
Обстоятельства произошедшего выясняют военные следователи.
Стрельба на военном полигоне произошла в субботу, 15 октября. По неподтвержденным данным её открыли двое уроженцев Средней Азии. В основном, пострадавшими оказались добровольцы из Брянской области. Стрелявших ликвидировали.
Глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что среди погибших и раненых после теракта в воинской части белгородцев нет.