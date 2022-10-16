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Решение о переносе каникул будет принимать каждая белгородская школа сама

Сегодня, 06:21
Фото: 1MI
Об этом заявил глава Белгородской области Вячеслав Гладков. Он отметил, что объявление с понедельника каникул в школах области носит исключительно рекомендательный характер.

В ходе прямой линии у главы региона Вячеслава Гладкова поинтересовались, есть ли возможность досрочно объявить каникулы в школах региона. Губернатор подчеркнул, что он согласен с данным предложением.

Буду рекомендовать школам с понедельника объявлять каникулы.
Вячеслав Гладков

В областном правительстве сообщили, что решение о начале каникул с 17 октября будет принимать каждая школа самостоятельно.

Напомним, дети должны были уйти на отдых с 24 октября. Ранее губернатор решил перевести на две недели на дистанционное обучение школы в 11 муниципалитетах.

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#Общество#Губернатор#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Школы#Каникулы#Решение#Гладков#Кристина Семенчук
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