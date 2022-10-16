Решение о переносе каникул будет принимать каждая белгородская школа сама

В ходе прямой линии у главы региона Вячеслава Гладкова поинтересовались, есть ли возможность досрочно объявить каникулы в школах региона. Губернатор подчеркнул, что он согласен с данным предложением.
Буду рекомендовать школам с понедельника объявлять каникулы.
Вячеслав Гладков
В областном правительстве сообщили, что решение о начале каникул с 17 октября будет принимать каждая школа самостоятельно.
Напомним, дети должны были уйти на отдых с 24 октября. Ранее губернатор решил перевести на две недели на дистанционное обучение школы в 11 муниципалитетах.