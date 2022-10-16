По вине пьяных водителей на дорогах Белгородской области погибли 24 человека

По информации ведомства, за девять месяцев текущего года сотрудники ГИБДД отстранили от управления 3385 водителей с признаками алкогольного опьянения. Повторно за руль в нетрезвом виде сели 336 белгородцев.
С начала года в регионе по вине пьяных водителей произошло 81 ДТП, в которых 24 человека погибли и 99 получили ранения.
Правоохранители напоминают, что за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения предусмотрена административная ответственность — лишение прав на срок до двух лет и штраф в сумме 30 000 рублей.
За повторное управление в нетрезвом виде или повторный отказ от прохождения медосвидетельствования предусмотрена уголовная ответственность. Санкции предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.