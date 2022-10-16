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По вине пьяных водителей на дорогах Белгородской области погибли 24 человека

Сегодня, 06:46
Фото: 1MI
Данные за девять месяцев текущего года сообщили в региональном управлении МВД. Всего по вине пьяных водителей на дорогах региона произошло 81 ДТП. Погибли 24 человека.

По информации ведомства, за девять месяцев текущего года сотрудники ГИБДД отстранили от управления 3385 водителей с признаками алкогольного опьянения. Повторно за руль в нетрезвом виде сели 336 белгородцев.

С начала года в регионе по вине пьяных водителей произошло 81 ДТП, в которых 24 человека погибли и 99 получили ранения.

Правоохранители напоминают, что за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения предусмотрена административная ответственность — лишение прав на срок до двух лет и штраф в сумме 30 000 рублей.

За повторное управление в нетрезвом виде или повторный отказ от прохождения медосвидетельствования предусмотрена уголовная ответственность. Санкции предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

 

 

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#Общество#Белгородская область#Гибдд#Пьяный водитель#ДТП#Штраф#Кристина Семенчук
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