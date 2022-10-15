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В пострадавшем от обстрела доме в Белгороде начинаются демонтажные работы

Сегодня, 06:57
Фото: соцсети Вячеслава Гладкова
Серьёзных повреждений в доме на улице Губкина, 42г эксперты не выявили. Об этом сообщил губернатор Белгородской области в своих соцсетях.

13 октября во время обстрела ВСУ на многоэтажку на улице Губкина, 42г упал обломок ракеты. Во время ЧП пострадала квартира и технический этаж. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, с 15 октября в доме начинаются демонтажные работы. Серьёзных повреждений в многоэтажке нет, поэтому жители в ближайшее время смогут вернуться в свои квартиры.

Если заключение экспертов и экспертиза позволяют, возвращаем людей в жилой дом. Потому что видимых серьезных последствий, которые бы не позволили продолжать эксплуатацию, нет.  Но всё-таки перестрахуемся и будем ждать окончательного мнения специалистов.
Вячеслав Гладков

Губернатор также добавил, что после окончания демонтажа начнётся восстановление этого дома.

Отметим, что 14 октября жителям дома о состоянии строений и конструкций рассказал замгубернатора Константин Полежаев, мэр Белгорода Антон Иванов, а также первый замглавы администрации города Валентин Демидов.

Восстановление квартир возможно без всяких последствий. В момент демонтажа жителям находиться в доме нельзя. После этих работ жители смогут вернуться.
Константин Полежаев
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#Алина Харина#Общество#Новости Белгорода#Губернатор#Белгород#Вячеслав Гладков#Обстрелы#Ремонт#Обстрел Белгорода 13 октября
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