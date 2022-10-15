В пострадавшем от обстрела доме в Белгороде начинаются демонтажные работы

13 октября во время обстрела ВСУ на многоэтажку на улице Губкина, 42г упал обломок ракеты. Во время ЧП пострадала квартира и технический этаж. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, с 15 октября в доме начинаются демонтажные работы. Серьёзных повреждений в многоэтажке нет, поэтому жители в ближайшее время смогут вернуться в свои квартиры.
Если заключение экспертов и экспертиза позволяют, возвращаем людей в жилой дом. Потому что видимых серьезных последствий, которые бы не позволили продолжать эксплуатацию, нет. Но всё-таки перестрахуемся и будем ждать окончательного мнения специалистов.
Вячеслав Гладков
Губернатор также добавил, что после окончания демонтажа начнётся восстановление этого дома.
Отметим, что 14 октября жителям дома о состоянии строений и конструкций рассказал замгубернатора Константин Полежаев, мэр Белгорода Антон Иванов, а также первый замглавы администрации города Валентин Демидов.
Восстановление квартир возможно без всяких последствий. В момент демонтажа жителям находиться в доме нельзя. После этих работ жители смогут вернуться.
Константин Полежаев