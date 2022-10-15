В пострадавшем от обстрела доме в Белгороде начинаются демонтажные работы

13 октября во время обстрела ВСУ на многоэтажку на улице Губкина, 42г упал обломок ракеты. Во время ЧП пострадала квартира и технический этаж. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, с 15 октября в доме начинаются демонтажные работы. Серьёзных повреждений в многоэтажке нет, поэтому жители в ближайшее время смогут вернуться в свои квартиры.