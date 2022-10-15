Стрельба на полигоне под Белгородом не связана с религиозными разногласиями

Украинские и российские телеграм-каналы распространяют информацию о якобы религиозных разногласиях, которые привели к стрельбе и гибели 11 человек на военном полигоне в Белгородской области.
Как утверждают авторы канала, стрельба в воинской части стала террористическим актом, который не связан с религиозными спорами военных.
По данным Министерства обороны, во время огневой подготовки двое неизвестных открыли огонь по солдатам. 11 из них погибло, 15 с ранениями различной степени тяжести доставили в больницу. Террористов уничтожили ответным онём.
Оперативные службы выясняют все обстоятельства происшествия. Информация о больше 20 погибших не соответствует действительности.