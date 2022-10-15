Пожар на нефтебазе и систему оповещения обсуждали белгородцы 15 октября

По словам Вячеслава Гладкова, расстояние от границы в некоторых местах области составляет не больше 15 км, поэтому засечь ракету и оповестить об этом невозможно. Также Гладков подчеркнул, что включать оповещение после единичных разрывов — «гораздо большая катастрофа». Оповещения будут работать в случае массированной атаки.