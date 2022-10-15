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Пожар на нефтебазе и систему оповещения обсуждали белгородцы 15 октября

Вчера, 16:00
Фото: Bel.ru
15 октября ВСУ обстреляли нефтебазу и таможенный пункт пропуска, а Вячеслав Гладков объяснил, почему в областном центре не включают систему оповещения.

Обстрел нефтебазы

Со стороны Украины под обстрел попала нефтебаза в Белгородском районе. В нефтебазу прилетел один из снарядов ВСУ. Угрозы распространения огня не было.

Пожар на объекте спасателям удалось потушить за час.

ВСУ обстреляли нефтебазу под Белгородом
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14 снарядов по таможенному пункту

В очередной раз в Шебекинском горокруге ВСУ обстреляли таможенный пункт пропуска. В погранпереход прилетело 14 снарядов.

По словам губернатора Белгородской области, жертв и пострадавших не было.

Ранее этот пункт попал под обстрел 13 октября.

14 снарядов ВСУ прилетело в таможенный пункт пропуска под Белгородом
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Почему в городе не включают систему оповещения?

С соответствующим вопросов белгородцы обратились к Вячеславу Гладкову. Губернатор сообщил, что оповещение в Белгороде работает, но включать систему в настоящий момент нет необходимости.

По словам Вячеслава Гладкова, расстояние от границы в некоторых местах области составляет не больше 15 км, поэтому засечь ракету и оповестить об этом невозможно. Также Гладков подчеркнул, что включать оповещение после единичных разрывов — «гораздо большая катастрофа». Оповещения будут работать в случае массированной атаки.

Гладков объяснил, почему в Белгороде при обстрелах не работает система оповещения
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#Алина Харина#Общество#Новости Белгорода#Белгородская область#Обстрелы#Нефтебаза#Система оповещения
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