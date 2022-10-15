Пожар на нефтебазе и систему оповещения обсуждали белгородцы 15 октября

Со стороны Украины под обстрел попала нефтебаза в Белгородском районе. В нефтебазу прилетел один из снарядов ВСУ. Угрозы распространения огня не было.
Пожар на объекте спасателям удалось потушить за час.
В очередной раз в Шебекинском горокруге ВСУ обстреляли таможенный пункт пропуска. В погранпереход прилетело 14 снарядов.
По словам губернатора Белгородской области, жертв и пострадавших не было.
Ранее этот пункт попал под обстрел 13 октября.
С соответствующим вопросов белгородцы обратились к Вячеславу Гладкову. Губернатор сообщил, что оповещение в Белгороде работает, но включать систему в настоящий момент нет необходимости.
По словам Вячеслава Гладкова, расстояние от границы в некоторых местах области составляет не больше 15 км, поэтому засечь ракету и оповестить об этом невозможно. Также Гладков подчеркнул, что включать оповещение после единичных разрывов — «гораздо большая катастрофа». Оповещения будут работать в случае массированной атаки.