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Гладков объяснил, почему в Белгороде при обстрелах не работает система оповещения

Сегодня, 08:06
Фото: пресс-служба мэрии Белгорода
Вопрос подняли белгородцы во время эфира «10 вопросов губернатору» 14 октября.

В ходе эфира белгородка поинтересовалась у губернатора, почему в городе не включают систему оповещения при обстрелах: «Почему-то на той стороне за 5 минут точно знают, что будет угроза. А мы ходим и не знаем, на кого и куда в этот раз прилетит».

Гладков отметил, что система оповещения в городе работает, но включать её нет необходимости, существует регламент.

Расстояние от нас до границы в некоторых местах составляет 15, 20, 30 км. Поэтому засечь ракету и оповестить об этом на сегодняшний день невозможно. К примеру, расстояние до Харькова гораздо больше. Включать систему оповещения после окончания единичных разрывов в Белгороде, с моей точки зрения, гораздо большая катастрофа.
Вячеслав Гладков

Гладков подчеркнул, что в случае массированной атаки система оповещения была бы включена.

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#Общество#Эксклюзив#Алина Харина#Губернатор#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Система оповещения
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