Гладков объяснил, почему в Белгороде при обстрелах не работает система оповещения

В ходе эфира белгородка поинтересовалась у губернатора, почему в городе не включают систему оповещения при обстрелах: «Почему-то на той стороне за 5 минут точно знают, что будет угроза. А мы ходим и не знаем, на кого и куда в этот раз прилетит».