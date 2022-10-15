Гладков объяснил, почему в Белгороде при обстрелах не работает система оповещения

В ходе эфира белгородка поинтересовалась у губернатора, почему в городе не включают систему оповещения при обстрелах: «Почему-то на той стороне за 5 минут точно знают, что будет угроза. А мы ходим и не знаем, на кого и куда в этот раз прилетит».
Гладков отметил, что система оповещения в городе работает, но включать её нет необходимости, существует регламент.
Расстояние от нас до границы в некоторых местах составляет 15, 20, 30 км. Поэтому засечь ракету и оповестить об этом на сегодняшний день невозможно. К примеру, расстояние до Харькова гораздо больше. Включать систему оповещения после окончания единичных разрывов в Белгороде, с моей точки зрения, гораздо большая катастрофа.
Вячеслав Гладков
Гладков подчеркнул, что в случае массированной атаки система оповещения была бы включена.