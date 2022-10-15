Ежедневные обстрелы и досрочные каникулы: итоги недели в Белгороде

В Новооскольком горокруге утром 14 октября случился первый инцидент с начала СВО на Украине. ВСУ выпустили ракеты по Новому Осколу, система ПВО сработала и сбила их. Но обломки всё равно повредили линии электропередачи рядом с железной дорогой.
Из-за происшествия движение поездов приостановили. Вместо них временно, до окончания восстановительных работ, будут курсировать автобусы. Расписание доступно здесь.
Число 13 в этом месяце полностью оправдало себя, хотя была и не пятница. Белгородскую область обстреляли со всех сторон. Днём под обстрел попали Белгород и село Красное Шебекинского горокруга.
В Белгороде после работы ПВО обломки ракеты попали в многоквартирный дом на Губкина, 42г. Повреждения, в сравнении с тем, что могло бы быть, незначительные. Удар на себя приняли технический этаж и перекрытие квартиры на 16-м этаже. Обошлось без пострадавших.
В этот же день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков экстренно вернулся из командировки в Москву и лично оценил разрушения в доме. Серьёзно досталось и автомобилю, припаркованному рядом с пострадавшим домом на Губкина. Людей в этот момент в машине не было. А на спортивную площадку лицея № 32 упала неразорвавшаяся часть снаряда. Дети в это время находились дома на дистанционном обучении.
Вечером атака на Белгородскую область со стороны Украины продолжилась. В Шебекино обстреляли таможенный пункт пропуска, а немногим позже в Октябрьском был подорван склад с боеприпасами. В Октябрьском пострадали 14 росгвардейцев, несколько сотрудников Росгвардии погибли. Возбуждено уголовное дело.
Начались обстрелы Белгородской области с понедельника. В Валуйском горокруге в первой половине дня обстреляли село Конопляновка. Система ПВО сработала, но один частный дом повредило. Также обстреляли и Шебекино. Фоторепортаж здесь. Разрушений больше, а также одна местная жительница погибла из-за обширных осколочных ранений. Ей было 74 года. Уже после обеда прилетело в хутор Масычево Грайворонского горокруга.
11 октября ВСУ начали бить по новым точкам. В Шебекино ударили по подстанции и повредили трансформатор. Местные наблюдали высокий столб чёрного дыма. Спустя несколько часов снаряды упали ещё и на территорию неработающего предприятия в Белгородском районе, взорвались цистерны.
12 октября Белгород снова обстреливали со стороны Украины. В этот раз американскими ракетами. Все их удалось сбить в воздухе системе ПВО. Незначительные повреждения от обломков получили пять машин, ещё пять домов и ТЦ «Спутник Стиль».
Про 13 октября мы написали уже выше. Возможно, после того дня некоторые белгородцы выдохнули и подумали, что на этой неделе больше не произойдёт ничего страшного. Но нет. Вечером 14 октября в Белгороде произошёл сильный взрыв на подстанции. Жители Харьковской горы временно оказались обесточены. При этом пожар достаточно быстро потушили и занялись переподключением потребителей.
10 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил о переводе всех школ, вузов и колледжей Белгорода на дистанционное обучение. Объясняется это решение вопросами безопасности. К таким мерам также прибегли в ряде горокругов. В детских садах же для работы выделили дежурные группы.
При этом дежурных групп для младших школьников в регионе не создали. Гладков утверждает, что это невозможно из-за слишком высокого риска для жизни. Ответственность за процесс обучения из дома легла на родителей. Им даже сказали подписать соответствующее заявление. Но вот в просьбе перевести на удалённую работу родителей, чьи дети слишком малы для самостоятельного нахождения и учёбы дома (дошкольники и младшие классы), было отказано. Интересная ситуация получается нести ответственность за жизнь и обучение ребёнка, не имея возможности быть рядом.
Кстати, детские кружки и секции продолжат работать в своём прежнем режиме. Многим кажется это противоречивым, но губернатор считает, что это личный выбор каждого. Оспорить сложно.
Не гладко всё и в другом вопросе дистанционки. В первый же день «Виртульная школа» не справилась с нагрузкой и зависла, а после просто отключилась. Как эту проблему должны решать, например, 7-10-летние дети без помощи взрослых – вопрос.
Мэр Белгорода Антон Иванов также акцентировал внимание на технических сложностях, но о вынужденной и не всегда возможной самостоятельности детей – ни слова.
А спустя несколько дней дистанционки Вячеслав Гладков сообщил о досрочных каникулах в Белгородской области. Начнутся они 17 октября. Так белгородцы смогут вывезти своих детей в более безопасное и тихое место. Например, в гости к бабушке.