Ежедневные обстрелы и досрочные каникулы: итоги недели в Белгороде

При этом дежурных групп для младших школьников в регионе не создали. Гладков утверждает, что это невозможно из-за слишком высокого риска для жизни. Ответственность за процесс обучения из дома легла на родителей. Им даже сказали подписать соответствующее заявление. Но вот в просьбе перевести на удалённую работу родителей, чьи дети слишком малы для самостоятельного нахождения и учёбы дома (дошкольники и младшие классы), было отказано. Интересная ситуация получается нести ответственность за жизнь и обучение ребёнка, не имея возможности быть рядом.