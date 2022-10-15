Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Белгородских бюджетников принудительно отправляют мыть санузлы в воинских частях

Сегодня, 08:55
Фото: 1MI
На принудительную уборку душевых и унитазов губернатору пожаловалась местная жительница во время вечернего эфира 14 октября.

Женщина рассказала Гладкову, что сотрудников бюджетной сферы каждое воскресенье отправляют мыть санузлы в Валуйской воинской части: «На каком основании глава Валуйского горокруга решил, что сотрудники детсадов, соцзащиты, пенсионного фонда обязаны мыть туалеты и душевые?».

Губернатор сообщил, что глава округа Алексей Дыбов обращался за помощью к людям, потому что в части произошла авария — забилась канализация и вытекала в спальное помещение.

Нужна была срочная помощь. Аварийные службы оперативно помогли. Но если кто-то против воли отправляет вас мыть воинскую часть, направляйте официальное заявление на моё имя.
Вячеслав Гладков

Вячеслав Гладков отметил, что помощь военным должна быть добровольной, а не принудительной.

Читайте также:
Курский губернатор посетил воинские части и ужаснулсяГладков: Печать о мобилизации могут поставить в военкомате или штабе воинской частиИз воинской части в Белгородской области сбежал военнослужащий с оружием
#Алина Харина#Общество#Эксклюзив#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Воинская часть#Жалоба
Подпишитесь
Пожар на нефтебазе в Белгородском районе потушен
Сегодня, 16:45
ВСУ обстреляли нефтебазу под Белгородом
Сегодня, 15:35
Что делать в случае обстрела: видео
Сегодня, 12:55
Ежедневные обстрелы и досрочные каникулы: итоги недели в Белгороде
Сегодня, 11:35
14 снарядов ВСУ прилетело в таможенный пункт пропуска под Белгородом
Сегодня, 16:07
В пострадавшем от обстрела доме в Белгороде начинаются демонтажные работы
Сегодня, 09:57