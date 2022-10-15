Белгородских бюджетников принудительно отправляют мыть санузлы в воинских частях

Женщина рассказала Гладкову, что сотрудников бюджетной сферы каждое воскресенье отправляют мыть санузлы в Валуйской воинской части: «На каком основании глава Валуйского горокруга решил, что сотрудники детсадов, соцзащиты, пенсионного фонда обязаны мыть туалеты и душевые?».
Губернатор сообщил, что глава округа Алексей Дыбов обращался за помощью к людям, потому что в части произошла авария — забилась канализация и вытекала в спальное помещение.
Нужна была срочная помощь. Аварийные службы оперативно помогли. Но если кто-то против воли отправляет вас мыть воинскую часть, направляйте официальное заявление на моё имя.
Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков отметил, что помощь военным должна быть добровольной, а не принудительной.