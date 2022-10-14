Во время взрыва на складе под Белгородом погибли саратовские росгвардейцы

В ходе обстрела Октябрьского 13 октября погибли сотрудники Росгвардии из Саратовской области. Уточняется, что бойцы под Белгородом выполняли боевые задачи.
В результате взрыва на складе боеприпасов погибли трое росгвардейцев, ещё 14 ранены. У пострадавших травмы разной степени тяжести. Сообщается, что обстрел ВСУ вели из Казачьей Лопани.
Эту информацию приводят в телеграм-канале «Твои герои, Саратов!». Местное издание «Взгляд-инфо» уточняет, что данные передал депутат Саратовской областной думы, Герой России Александр Янклович. От комментариев он отказался.
Напомним, что федеральный СК по факту обстрела поручил возбудить уголовное дело.