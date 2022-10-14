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Во время взрыва на складе под Белгородом погибли саратовские росгвардейцы

Вчера, 12:49
Фото: 1MI
Всего погибли три человека, ещё 14 получили ранения разной степени тяжести, сообщили в телеграм-канале «Твои герои, Саратов!». Росгвардейцы выполняли боевые задачи в Белгородской области.
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Обстрел

В ходе обстрела Октябрьского 13 октября погибли сотрудники Росгвардии из Саратовской области. Уточняется, что бойцы под Белгородом выполняли боевые задачи.

В результате взрыва на складе боеприпасов погибли трое росгвардейцев, ещё 14 ранены. У пострадавших травмы разной степени тяжести. Сообщается, что обстрел ВСУ вели из Казачьей Лопани.

Эту информацию приводят в телеграм-канале «Твои герои, Саратов!». Местное издание «Взгляд-инфо» уточняет, что данные передал депутат Саратовской областной думы, Герой России Александр Янклович. От комментариев он отказался.

Напомним, что федеральный СК по факту обстрела поручил возбудить уголовное дело.

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#Происшествия#Обстрел#Белгородская область#Октябрьский#Саратовская область#Погибшие#Росгвардия#Взрыв#Склад боеприпасов#Инна Рогова
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