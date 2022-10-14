Власти и компании ТЭК выработали совместный подход к росту импортозамещения в отрасли

Участники совещания отметили достижения отрасли в области импортозамещения с 2014 года, кроме того, определили круг актуальных задач, касающихся масштабирования производства необходимого оборудования и комплектующих в России из-за ужесточения антироссийских санкций. Об этом пишет rostovgazeta.ru.
Открывая совещание, Александр Новак заявил, что в настоящее время уровень импортозамещения оборудования в ТЭК достиг 60%. Однако, напомнил он, главой государства Владимиром Путиным поставлена задача о выходе на 80% к 2025 году.
“Чтобы выполнить эту задачу, необходима единая нормативная база и актуализация российских стандартов на одной площадке”, - подчеркнул Новак.
Участники совещания отметили, что переход на российские системы стандартизации и сертификации дает возможность ускорить внедрение отечественного оборудования. Более этого, благодаря принятию этой меры можно будет снизить затраты производителей на прохождение процедур предквалификации.
Ради достижения этой цели было решено использовать площадку Института нефтегазовых технологических инициатив (ИНТИ). Учреждение поможет сформировать базу проверенных поставщиков продукции, чтобы в дальнейшем ее использовать при закупках оборудования для нефтегазовых компаний.
Как отметил Денис Мантуров, для поддержки отечественных производителей оборудования и технологий необходимо сократить сроки оплаты за проведенные работы в российских компаниях, увеличить долю авансирования пилотных проектов до 50% от стоимости, а также предоставлять льготное кредитование и государственные гранты.
Со своими докладами на совещании выступили представители “Газпрома”, “Газпром нефти”, ИНТИ, “Росатома”, “Транснефти”, конструкторских бюро и заводов, подрядчиков крупных компаний.
В завершение совещания вице-премьеры отметили необходимость включения в протокол ряда задач: нормативно закрепить механизм сбора информации о спросе российских компаний на отечественное оборудование и комплектующие; поручить всем вертикально интегрированным нефтегазовым компаниям присоединиться к учредителям ИНТИ и поделиться собственной экспертизой оборудования; заключить соглашения по всем ключевым технологиям нефтегазового комплекса с российскими производителями технологий; проанализировать предложение о введении обязательной сертификации иностранного оборудования в России.
Медиахолдинг 1MI выступил информационным партнером Российской энергетической недели.