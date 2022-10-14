Власти и компании ТЭК выработали совместный подход к росту импортозамещения в отрасли

В завершение совещания вице-премьеры отметили необходимость включения в протокол ряда задач: нормативно закрепить механизм сбора информации о спросе российских компаний на отечественное оборудование и комплектующие; поручить всем вертикально интегрированным нефтегазовым компаниям присоединиться к учредителям ИНТИ и поделиться собственной экспертизой оборудования; заключить соглашения по всем ключевым технологиям нефтегазового комплекса с российскими производителями технологий; проанализировать предложение о введении обязательной сертификации иностранного оборудования в России.