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Владимир Зотов сменил директора в «Ривьере»

Вчера, 12:05
Фото: сайт "Ривьеры"
11 октября гендиректором стала Елена Крышталь, заменившая Валерия Афанасьева, следует из данных СПАРК.

Депутат облдумы Владимир Зотов сменил руководителя в ООО «Ривьера». Генеральным директором стала Елена Крышталь. Она сменила Валерия Афанасьева.

Афанасьев руководил компанией с 8 сентября 2020 года до 10 октября 2022 года. Крышталь вступила в должность 11 октября.

«Ривьера» зарегистрирована в Разумном в 2015 году. Чистая прибыль в 2021 году составила почти 6,8 млн рублей.

Напомним, Владимир Зотов по-прежнему остаётся богатейшим жителем Белгородской области. Он является гендиректором и главным владельцем «Агро-Белогорья» и владеет рядом компаний в сфере гостинично-ресторанного бизнеса и развлекательной индустрии.

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