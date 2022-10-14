Владимир Зотов сменил директора в «Ривьере»

Депутат облдумы Владимир Зотов сменил руководителя в ООО «Ривьера». Генеральным директором стала Елена Крышталь. Она сменила Валерия Афанасьева.
Афанасьев руководил компанией с 8 сентября 2020 года до 10 октября 2022 года. Крышталь вступила в должность 11 октября.
«Ривьера» зарегистрирована в Разумном в 2015 году. Чистая прибыль в 2021 году составила почти 6,8 млн рублей.
Напомним, Владимир Зотов по-прежнему остаётся богатейшим жителем Белгородской области. Он является гендиректором и главным владельцем «Агро-Белогорья» и владеет рядом компаний в сфере гостинично-ресторанного бизнеса и развлекательной индустрии.