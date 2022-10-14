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Posted 14 октября 2022, 13:29

Published 14 октября 2022, 13:29

Modified 14 октября 2022, 13:37

Updated 14 октября 2022, 13:37

Владимир Путин назвал сроки завершения частичной мобилизации

Владимир Путин назвал сроки завершения частичной мобилизации

14 октября 2022, 13:29
Фото: 1MI.
Сюжет
Президент
Путин заявил, что мобилизация может закончиться примерно через две недели. В стране мобилизовали 222 тыс. человек.

Путин назвал примерные сроки завершения частичной мобилизации. Ожидается, что она закончится в течение двух недель.

Президент также назвал число мобилизованных — 222 тыс. человек. Всего в России должны призвать 300 тыс. резервистов. По словам Владимира Путина, дополнительный призыв не планируется.

Глава государства также напомнил, что военнослужащие должны пройти обязательную подготовку перед отправлением в зону спецоперации. Напомним, частичную мобилизацию в РФ объявили 21 сентября. 

 

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