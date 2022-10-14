Владимир Путин назвал сроки завершения частичной мобилизации

Posted 14 октября 2022, 13:29
Published 14 октября 2022, 13:29
Modified 14 октября 2022, 13:37
Updated 14 октября 2022, 13:37
Путин назвал примерные сроки завершения частичной мобилизации. Ожидается, что она закончится в течение двух недель.
Президент также назвал число мобилизованных — 222 тыс. человек. Всего в России должны призвать 300 тыс. резервистов. По словам Владимира Путина, дополнительный призыв не планируется.
Глава государства также напомнил, что военнослужащие должны пройти обязательную подготовку перед отправлением в зону спецоперации. Напомним, частичную мобилизацию в РФ объявили 21 сентября.