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Виновный в гибели ребёнка в ДТП белгородец заплатил родителям по миллиону рублей

Сегодня, 07:45
Фото: 1MI
Водитель превысил скорость и вылетел на встречку. Две машины столкнулись. По вине мужчины погиб малолетний ребёнок, сообщили в региональной прокуратуре.

Белгородца приговорили к тюремному сроку из-за гибели ребёнка в ДТП. Житель Новооскольского горокруга нарушил ПДД. Это повлекло смерть человека и причинение тяжкого вреда здоровью.

В мае 2022 года водитель ВАЗа в Новом Осколе превысил скорость, не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Машина столкнулась с «Ладой Приорой». В аварии погиб ребёнок, находившийся в «Ладе». Серьёзные травмы также получил пассажир ВАЗа.

Обвиняемого приговорили к двум годам в колонии-поселении. Водить мужчине запретили на срок в 2 года 10 месяцев. В пользу родителей погибшего ребёнка он должен выплатить по 1 млн рублей. Приговор ещё можно обжаловать.

 

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#Происшествия#Новый Оскол#В ДТП погиб ребёнок#Родители#Моральный вред#Прокуратура#Наталья Корявых
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