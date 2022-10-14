Виновный в гибели ребёнка в ДТП белгородец заплатил родителям по миллиону рублей

Белгородца приговорили к тюремному сроку из-за гибели ребёнка в ДТП. Житель Новооскольского горокруга нарушил ПДД. Это повлекло смерть человека и причинение тяжкого вреда здоровью.
В мае 2022 года водитель ВАЗа в Новом Осколе превысил скорость, не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Машина столкнулась с «Ладой Приорой». В аварии погиб ребёнок, находившийся в «Ладе». Серьёзные травмы также получил пассажир ВАЗа.
Обвиняемого приговорили к двум годам в колонии-поселении. Водить мужчине запретили на срок в 2 года 10 месяцев. В пользу родителей погибшего ребёнка он должен выплатить по 1 млн рублей. Приговор ещё можно обжаловать.