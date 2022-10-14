Виновный в гибели ребёнка в ДТП белгородец заплатил родителям по миллиону рублей

В мае 2022 года водитель ВАЗа в Новом Осколе превысил скорость, не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Машина столкнулась с «Ладой Приорой». В аварии погиб ребёнок, находившийся в «Ладе». Серьёзные травмы также получил пассажир ВАЗа.