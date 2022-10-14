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В Новооскольском горокруге поезда временно заменили автобусами из-за обстрела

Сегодня, 06:54
Фото: телеграм-канал Андрея Чеснокова
Автобусы будут курсировать до окончания ремонтных работ железнодорожного полотна.

В Новооскольском горокруге из-за обстрела поезда временно заменили автобусами. Они будут курсировать до окончания ремонтных работ на железной дороге.

Выезжает автобус со станции в Старом Осколе до Валуек. Он следует по маршруту Старый Оскол — Котёл — Голофеевка — Чернянка — Новый Оскол — Волоконовка — Валуйки. Отправление в 8:55 из Старого Оскола с площади у ж/д вокзала. Из Валуек автобус выезжает в 14:00 от станции.

В горокруге остановили движение поездов из-за попадания обломков ракеты на железную дорогу. Пострадавших в результате происшествия нет.

 

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#Происшествия#Новый Оскол#Старый Оскол#Подрыв железной дороги#Автобусы вместо поездов#Наталья Корявых
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