В Новооскольском горокруге поезда временно заменили автобусами из-за обстрела

В Новооскольском горокруге из-за обстрела поезда временно заменили автобусами. Они будут курсировать до окончания ремонтных работ на железной дороге.
Выезжает автобус со станции в Старом Осколе до Валуек. Он следует по маршруту Старый Оскол — Котёл — Голофеевка — Чернянка — Новый Оскол — Волоконовка — Валуйки. Отправление в 8:55 из Старого Оскола с площади у ж/д вокзала. Из Валуек автобус выезжает в 14:00 от станции.
В горокруге остановили движение поездов из-за попадания обломков ракеты на железную дорогу. Пострадавших в результате происшествия нет.