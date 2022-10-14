В Новооскольском горокруге поезда временно заменили автобусами из-за обстрела

Выезжает автобус со станции в Старом Осколе до Валуек. Он следует по маршруту Старый Оскол — Котёл — Голофеевка — Чернянка — Новый Оскол — Волоконовка — Валуйки. Отправление в 8:55 из Старого Оскола с площади у ж/д вокзала. Из Валуек автобус выезжает в 14:00 от станции.