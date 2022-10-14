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В Белгородской области 80 отцов получают выплаты по уходу за детьми до полутора лет

Вчера, 13:08
Фото: Bel.ru

Досрочная пенсия и маткапитал: какие соцгарантии есть у белгородских отцов

Ко Дню отца региональное отделение ПФР напомнило, какие социальные гарантии и пенсионные права есть у белгородцев. Среди них — право на получение пособий и выплат, досрочный выход на пенсию. Подробности сообщили в пресс-службе ведомства.

Белгородские мужчины могут получить пособие на рождение ребёнка. Этим уже воспользовались 32 отца в регионе. Размер пособия составляет 20,5 тыс. рублей. Право на выплату переходит к мужчине в том случае, если мать ребёнка умерла или её лишили родительских прав.

Это же условие распространяется на маткапитал. Также мужчина имеет право на распоряжение средствами, если является единственным усыновителем первого или второго ребёнка. В Белгородской области на отцов оформили 15 сертификатов на маткапитал.

Мужчины могут получить и ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до 1,5 года. Это право у него возникает, если он не работает и если мать:

  • лишена родительских прав или ограничена в них;
  • умерла или признана безвестно отсутствующей;
  • признана недееспособной или ограниченно дееспособной либо по состоянию здоровья не может воспитывать и содержать ребёнка;
  • отбывает наказание в местах лишения свободы, находится в местах содержания под стражей;
  • уклоняется или отказывается от воспитания детей.

В Белгородской области выплаты в 7,7 тыс. рублей оформили на 80 отцов.

Мужчины, равно как и женщины, могут получать ежемесячное пособие на ребёнка с 8 до 17 лет включительно. Как отметили в ПФР, условия для установления выплаты одинаковые. Этот вид пособия в регионе получают 39 отцов.

Белгородцы имеют право и на ежемесячную выплату по уходу за ребёнком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы. Размер выплаты составляет 10 тыс. рублей. Её могут оформить на одного из родителей, если он не работает, а ухаживает за ребёнком. При этом время ухода засчитают в стаж в качестве нестрахового периода.

Помимо этого, один из родителей-пенсионеров может получать доплату за иждивенца — ребёнка в возрасте до 18 лет или студента очной формы обучения до 23 лет. В текущем году размер доплаты за каждого нетрудоспособного члена семьи составляет 2,4 тыс. рублей.

В конце концов, белгородские отцы имеют право выхода на досрочную пенсию, если воспитали ребёнка-инвалида до достижения восьми лет. В этом случае мужчина может выйти на пенсию в 55 лет при условии, что у него не менее 20 лет стажа и таким же правом не воспользовалась мать ребёнка.

Статистику белгородское отделение ПФР предоставило ко Дню отца, который отмечается 16 октября. Президентским указом праздник установили в 2021 году.

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#Общество#Белгородская область#ПФР#Пособия#Выплаты#Досрочная пенсия#День отца#Инна Рогова
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