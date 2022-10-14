В Белгородской области 80 отцов получают выплаты по уходу за детьми до полутора лет

Белгородцы имеют право и на ежемесячную выплату по уходу за ребёнком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы. Размер выплаты составляет 10 тыс. рублей. Её могут оформить на одного из родителей, если он не работает, а ухаживает за ребёнком. При этом время ухода засчитают в стаж в качестве нестрахового периода.