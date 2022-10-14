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Тест ко Дню флага Белгородской области

Сегодня, 04:12
Фото: 1MI
В пятницу, 14 октября, жители региона отмечают праздник День флага Белгородской области. Журналисты «Бел.Ру» подготовили небольшой тест.
#Кристина Семенчук#Общество#Эксклюзив#Белгородская область#Тест#День флага#День флага белгородской области#Тесты
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