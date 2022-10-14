Слабовидящий богатырь из Белгорода стал серебряным призёром Кубка мира по армрестлинг

Борец на руках Геннадий Маликов воспитанник Валуйской образовательной школы для слепых и слабовидящих. Уже с малых лет у мальчика появилась особая любовь к спорту, а тренировки в юном возрасте только закалили характер будущего чемпиона.
Инвалидность по зрению не стала помехой для нашего героя проекта #безграничные_возможности2022. В школе Геннадий активно начал заниматься спортом, если нужно было пробежать марафон или проплыть заплыв, учителя ни на секунду не сомневались — юный ученик отстоит честь школы.
Боевого духа у спортсмена точно было не отнять, и Геннадий пустил силу духа в дело, прокачивая новые скилы для предстоящих соревнований.
Геннадий подрос, но и после школы не думал бросать упорные тренировки, ведь спорт уже стал частью жизни. Борец перешёл на более сложный уровень: в юношеском возрасте на городских соревнованиях по плаванию, легкой атлетике, туризму имя нашего участника всегда можно было увидеть на первых позициях.
В 2002 году белгородец впервые окунулся в спортивный мир по армрестлингу и уже не смог вычеркнуть борьбу на руках из своей жизни. Геннадий понял, именно к этому виду спорта он так упорно подготавливался всё это время.
Первую награду единоборец получил через два года упорных тренировок. Одной левой, второй правой! И Геннадия признали мастером спорта по армрестлингу и серебряным призёром Чемпионата России. Он выгрыз свою победу и показал, что значит настоящая сила духа.
Спорт есть спорт, здесь без результата можно и заскучать, но вы же уже поняли, что
это не про нашего силача? Поборовшись с земляками, богатырь из Белгородской области отправился помериться настоящей силушкой с иноземцами.
В 2018 году единоборец стал серебряным призёром Кубка Мира среди лиц с ПОДА, нарушением слуха и зрения по армрестлингу, который проходил в Польше.
С 2019 по 2022 года Геннадий завоёвывал золотые медали на Чемпионате России по армспорту, вот уже четыре года подряд нашего чемпиона никто не может «уложить» на руках.
Какой посыл хочет донести Геннадий?
— Идите к своей цели с большим желанием и стремлением, если человек сам не захочет, то никогда он ничего не достигнет. Человека заставить невозможно, нужно, чтобы желание исходило от него самого. Заряжайтесь и идите с этим по жизни, — советует Геннадий.
Сам слабовидящий белгородец стремится и дальше познавать мир армспорта с такими же горящими глазами и целеустремленностью.