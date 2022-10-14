Слабовидящий богатырь из Белгорода стал серебряным призёром Кубка мира по армрестлинг

Борец на руках Геннадий Маликов воспитанник Валуйской образовательной школы для слепых и слабовидящих. Уже с малых лет у мальчика появилась особая любовь к спорту, а тренировки в юном возрасте только закалили характер будущего чемпиона.

Инвалидность по зрению не стала помехой для нашего героя проекта #безграничные_возможности2022. В школе Геннадий активно начал заниматься спортом, если нужно было пробежать марафон или проплыть заплыв, учителя ни на секунду не сомневались — юный ученик отстоит честь школы.

Боевого духа у спортсмена точно было не отнять, и Геннадий пустил силу духа в дело, прокачивая новые скилы для предстоящих соревнований.

Геннадий подрос, но и после школы не думал бросать упорные тренировки, ведь спорт уже стал частью жизни. Борец перешёл на более сложный уровень: в юношеском возрасте на городских соревнованиях по плаванию, легкой атлетике, туризму имя нашего участника всегда можно было увидеть на первых позициях.

В 2002 году белгородец впервые окунулся в спортивный мир по армрестлингу и уже не смог вычеркнуть борьбу на руках из своей жизни. Геннадий понял, именно к этому виду спорта он так упорно подготавливался всё это время.

Первую награду единоборец получил через два года упорных тренировок. Одной левой, второй правой! И Геннадия признали мастером спорта по армрестлингу и серебряным призёром Чемпионата России. Он выгрыз свою победу и показал, что значит настоящая сила духа.

Спорт есть спорт, здесь без результата можно и заскучать, но вы же уже поняли, что