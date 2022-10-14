СК РФ: в результате взрыва на складе боеприпасов под Белгородом есть погибшие

По данным федерального следкома, в результате происшествия есть погибшие и раненые. «База» уточняет, что пострадали 14 росгвардейцев. Они получили ранения разной степени тяжести. Помимо этого, по данным источника, несколько сотрудников Росгвардии погибли. Обстрел Октябрьского ВСУ могли вести со стороны Казачьей Лопани.