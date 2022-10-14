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СК РФ: в результате взрыва на складе боеприпасов под Белгородом есть погибшие

Сегодня, 07:30
Фото: 1MI
Помимо этого, несколько человек пострадали, сообщили в пресс-службе федерального ведомства. В телеграм-канале «База» пишут о 14 раненых, все они — сотрудники Росгвардии. Возбуждено уголовное дело.
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Обстрел

Вечером 13 октября в Октябрьском Белгородского района подорвали склад с боеприпасами, произошла их детонация. По факту обстрела возбуждено уголовное дело.

По данным федерального следкома, в результате происшествия есть погибшие и раненые. «База» уточняет, что пострадали 14 росгвардейцев. Они получили ранения разной степени тяжести. Помимо этого, по данным источника, несколько сотрудников Росгвардии погибли. Обстрел Октябрьского ВСУ могли вести со стороны Казачьей Лопани.

Федеральный СК также поручил расследовать обстоятельства происшествия в Новооскольском горокруге. Утром 14 октября система ПВО сбила ракеты, остатки упали в районе железной дороги. По предварительным данным, пострадавших нет, повреждена ЛЭП. Движение поездов на время приостановили.

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