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Силовики задержали подозреваемого в передаче информации украинцам полицейского

Сегодня, 07:05
Фото: Bel.ru
Задержание провели сотрудники белгородского управления ФСБ. В передаче информации украинской разведке подозревают капитана, работавшего на ж/д станции Валуйки. У него был доступ к системе, в которой хранятся данные о гражданах РФ.

В Сети появилась информация о том, что в Белгородской области задержали капитана полиции по подозрению в передаче информации украинской разведке. Собственные источники «Бел.Ру» эти данные подтвердили.

Сообщается, что подозреваемым выступает 38-летний полицейский, работавший на ж/д станции Валуйки. У него был доступ к системе «Следопыт-М» с данными о гражданах РФ.

По предварительным данным, капитан скопировал информацию о лице и передал её неизвестному человеку. Следствие предполагает, что получатель сведений действовал в интересах главного управления разведки украинского Минобороны.

Против подозреваемого возбудили два уголовных дела — за неправомерный доступ к информации (ст. 272 УК РФ) и злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ).

Задержание проводили сотрудники белгородского управления ФСБ.

Напомним, что в октябре в регионе задержали сотрудника патрульно-постовой службы — за пьяное вождение и хранение оружия и боеприпасов. Полицейского уволили из ОВД по отрицательным основаниям, проводится проверка.

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#Инна Рогова#Происшествия#Белгородская область#ФСБ#Задержание#Полицейский#Разведка
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