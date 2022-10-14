Силовики задержали подозреваемого в передаче информации украинцам полицейского

Задержание провели сотрудники белгородского управления ФСБ. В передаче информации украинской разведке подозревают капитана, работавшего на ж/д станции Валуйки. У него был доступ к системе, в которой хранятся данные о гражданах РФ.

В Сети появилась информация о том, что в Белгородской области задержали капитана полиции по подозрению в передаче информации украинской разведке. Собственные источники «Бел.Ру» эти данные подтвердили. Сообщается, что подозреваемым выступает 38-летний полицейский, работавший на ж/д станции Валуйки. У него был доступ к системе «Следопыт-М» с данными о гражданах РФ. По предварительным данным, капитан скопировал информацию о лице и передал её неизвестному человеку. Следствие предполагает, что получатель сведений действовал в интересах главного управления разведки украинского Минобороны. Против подозреваемого возбудили два уголовных дела — за неправомерный доступ к информации (ст. 272 УК РФ) и злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ). Задержание проводили сотрудники белгородского управления ФСБ. Напомним, что в октябре в регионе задержали сотрудника патрульно-постовой службы — за пьяное вождение и хранение оружия и боеприпасов. Полицейского уволили из ОВД по отрицательным основаниям, проводится проверка. Читайте также: В Брянске задержали готовившего теракт украинского диверсанта В Белгородской области ФСБ задержала находящегося в федеральном розыске украинца Полицейские задержали сбежавшего в Белгородской области военнослужащего