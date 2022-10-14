Саратовец едва не убил белгородца после ссоры в шатре

43-летний саратовец едва не убил жителя Белгородской области после ссоры. Мужчина напал на обидчика с ножом, когда последний был уже дома.
Как установило следствие, 25 августа обвиняемый был в селе Расховец Красненского района. Он выпивал в крытом шатре. Там он и поругался со своим знакомым. Белгородец из-за конфликта покинул заведение.
Злоумышленник решил продолжить ссору, направился к знакомому домой и напал на потерпевшего с ножом. Здоровью мужчины это причинило тяжкий вред. Материалы уголовного дела направили на рассмотрение в суд.