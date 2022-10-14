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Саратовец едва не убил белгородца после ссоры в шатре

Сегодня, 07:59
Фото: 1MI
Житель Саратовской области приехал в белгородское село и выпивал в крытом шатре, где и поссорился с жителем региона. Злоумышленник отправился домой к оппоненту и напал на него с ножом, сообщили в региональном СК.

43-летний саратовец едва не убил жителя Белгородской области после ссоры. Мужчина напал на обидчика с ножом, когда последний был уже дома.

Как установило следствие, 25 августа обвиняемый был в селе Расховец Красненского района. Он выпивал в крытом шатре. Там он и поругался со своим знакомым. Белгородец из-за конфликта покинул заведение.

Злоумышленник решил продолжить ссору, направился к знакомому домой и напал на потерпевшего с ножом. Здоровью мужчины это причинило тяжкий вред. Материалы уголовного дела направили на рассмотрение в суд.

 

 

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#Происшествия#Красненский район#Пьяная драка#Саратовец#Суд#Наталья Корявых
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