Саратовец едва не убил белгородца после ссоры в шатре

Житель Саратовской области приехал в белгородское село и выпивал в крытом шатре, где и поссорился с жителем региона. Злоумышленник отправился домой к оппоненту и напал на него с ножом, сообщили в региональном СК.

43-летний саратовец едва не убил жителя Белгородской области после ссоры. Мужчина напал на обидчика с ножом, когда последний был уже дома. Как установило следствие, 25 августа обвиняемый был в селе Расховец Красненского района. Он выпивал в крытом шатре. Там он и поругался со своим знакомым. Белгородец из-за конфликта покинул заведение. Злоумышленник решил продолжить ссору, направился к знакомому домой и напал на потерпевшего с ножом. Здоровью мужчины это причинило тяжкий вред. Материалы уголовного дела направили на рассмотрение в суд. Читайте также: В Старом Осколе подросток-рецидивист избил знакомого до полусмерти Оскольчанка избила сына-школьника шнуром от удлинителя за плохие оценки Двое белгородцев избили сожителя матери и бросили умирать в выгребную яму