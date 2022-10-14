С 17 октября во всех школах Белгородской области начнутся досрочные каникулы

К губернатору обратилась жительница Белгорода Евгения Геннадьевна. Она рассказала, что у неё есть возможность вывезти ребёнка-первоклассника из Белгорода к бабушке, но та не в состоянии учить с ним уроки. Поэтому попросила перенести осенние каникулы школьников и начать их пораньше.