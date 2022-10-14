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С 17 октября во всех школах Белгородской области начнутся досрочные каникулы

Вчера, 17:48
Фото: 1MI
О том, что с понедельника у всех школьников региона начнутся каникулы, рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. На отдых дети уйдут раньше запланированных ранее сроков.

К губернатору обратилась жительница Белгорода Евгения Геннадьевна. Она рассказала, что у неё есть возможность вывезти ребёнка-первоклассника из Белгорода к бабушке, но та не в состоянии учить с ним уроки. Поэтому попросила перенести осенние каникулы школьников и начать их пораньше.

Мы сидим, слушаем «бахи», ребёнок боится, но отвезти его не могу, потому что уроки. Рассмотрите, пожалуйста, вопрос.
Евгения Геннадьевна

Вячеслав Гладков ответил, что абсолютно согласен с предложением женщины. С понедельника, 17 октября, во всех школах Белгородской области начнутся каникулы. Ранее планировалось, что на отдых дети уйдут с 24 октября, на неделю позже.  

#Оксана Артемова#Общество#Новости Белгорода#Губернатор#Белгород#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Каникулы
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