Ространснадзор подал в арбитраж иски к ЕТК и другим перевозчикам Белгорода

С 1 июля стало известно, что в Белгородской агломерации работает шесть перевозчиков. Помимо ЕТК, это ООО «Белгородский пассажирский транспорт», ООО «Автомиг», ООО «Маршрут», ООО «Городские пассажирские перевозки», ООО «Экспресс-Автологистик». Сообщалось, что до конца года с ними заключили контракты на сумму более 500 млн рублей.