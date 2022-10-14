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Ространснадзор подал в арбитраж иски к ЕТК и другим перевозчикам Белгорода

Вчера, 11:09
Фото: Bel.ru
Иски подали к пяти перевозчикам из шести. Поводом стало осуществление предпринимательской деятельности без госрегистрации или специального разрешения (лицензии).

В Арбитражный суд Белгородской области поступили иски к пяти перевозчикам областного центра. Претензии возникли к ЕТК, а также компаниям «Белгородский пассажирский транспорт», «Городские пассажирские перевозки», «Маршрут» и «Автомиг».

Во всех пяти случаях истцом выступило региональное отделение Ространснадзора (Юго-Восточное межрегиональное управление государственного автодорожного надзора ЦФО –территориальный отдел автотранспортного, автодорожного надзора и контроля международных автомобильных перевозок по Белгородской области).

Ведомство хочет привлечь перевозчиков к административной ответственности. Как указано в системе «СПАРК», поводом стало осуществление предпринимательской деятельности без госрегистрации или специального разрешения (лицензии), это ст. 14.1 КоАП РФ. Заявления суд принял 10 и 12 октября.

С 1 июля стало известно, что в Белгородской агломерации работает шесть перевозчиков. Помимо ЕТК, это ООО «Белгородский пассажирский транспорт», ООО «Автомиг», ООО «Маршрут», ООО «Городские пассажирские перевозки», ООО «Экспресс-Автологистик». Сообщалось, что до конца года с ними заключили контракты на сумму более 500 млн рублей.

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