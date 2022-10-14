Ространснадзор подал в арбитраж иски к ЕТК и другим перевозчикам Белгорода

В Арбитражный суд Белгородской области поступили иски к пяти перевозчикам областного центра. Претензии возникли к ЕТК, а также компаниям «Белгородский пассажирский транспорт», «Городские пассажирские перевозки», «Маршрут» и «Автомиг».
Во всех пяти случаях истцом выступило региональное отделение Ространснадзора (Юго-Восточное межрегиональное управление государственного автодорожного надзора ЦФО –территориальный отдел автотранспортного, автодорожного надзора и контроля международных автомобильных перевозок по Белгородской области).
Ведомство хочет привлечь перевозчиков к административной ответственности. Как указано в системе «СПАРК», поводом стало осуществление предпринимательской деятельности без госрегистрации или специального разрешения (лицензии), это ст. 14.1 КоАП РФ. Заявления суд принял 10 и 12 октября.
С 1 июля стало известно, что в Белгородской агломерации работает шесть перевозчиков. Помимо ЕТК, это ООО «Белгородский пассажирский транспорт», ООО «Автомиг», ООО «Маршрут», ООО «Городские пассажирские перевозки», ООО «Экспресс-Автологистик». Сообщалось, что до конца года с ними заключили контракты на сумму более 500 млн рублей.