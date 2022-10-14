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«Ребята из ПВО — наши ангелы-хранители»: что горожане думают об обстрелах Белгорода

Вчера, 13:14
Фото: Bel.ru

Горожане высказались о постоянных обстрелах Белгорода

Эта неделя для Белгородской области выдалась крайне сложной — ни дня не обошлось без обстрелов ВСУ. Мы решили выяснить у местных жителей, как они относятся к постоянным «бахам» в небе и планируют ли оставаться в городе.

Текущая неделя в области началась с обстрела Шебекино, позже были совершены атаки на Конопляновку в Валуйском горокруге и на хутор Масычево в Грайворонском горокруге. На неделе произошёл подрыв подстанции в Шебекино, после чего 3 тыс. жителей остались без света. 13 октября обломок ракеты упал на многоэтажку в Белгороде, затем ВСУ обстреляли посёлок Красное, таможенный пункт в Шебекинском горокруге и подорвали склад с боеприпасами в посёлке Октябрьском. Сегодня утром, 14 октября, впервые под обстрел попал Новооскольский округ.

Журналист «Бел.Ру» пообщалась с местными жителями и выяснила, как они относятся к инцидентам прошедшей недели.

«Будем переживать всё вместе и рядом»

У белгородки Юлии семья живёт в приграничном посёлке. С начала СВО девушка регулярно ездит в выходные к родным, где постоянно слышит хлопки и прилёты. Вчерашнее попадание обломка ракеты в многоэтажку сильного страха у Юлии не вызвало. Говорит: «Привыкла».

Это нехорошо, эта ситуация надоела. Хочется мира, спокойствия и не думать каждое утро: «А что сегодня может случиться?»
Юлия

Уезжать из области Юлия не планирует: «Родители старой закалки, у них своё хозяйство. На каждое предложение уехать отвечают отказом. Не вижу смысла спасать себя и оставлять здесь родных. Будем переживать всё вместе и рядом».

«Документы собраны. Ситуация обострится — уеду»

У жительницы Белгорода Екатерины из-за неспокойной обстановки в городе начались панические атаки. Говорит, что последние два дня в Белгороде оставляют желать лучшего.

Постоянные «бахи». Это уже просто невыносимо. Меня всю трясёт. Не знаешь, куда бежать и что делать в таких ситуациях. Прилететь может куда угодно. Вчерашний день тому подтверждение. Страшно засыпать после таких ситуаций.
Екатерина

По словам Екатерины, она собрала все документы и в случае обострения ситуации уедет из города.

«Надеемся, что это скоро закончится»

Местный житель Владимир рассказал «Бел.Ру», что является коренным жителем Белгорода. Мужчине страшно за свою семью, поэтому у него периодически возникают мысли уехать подальше.

Произошедшая вчера ситуация очень пугает. Становится страшно за себя, семью. Появляются мысли покинуть любимый город. Мы надеемся, что в скором времени это всё закончится.
Владимир

«Если ситуация ухудшится, увезу своих родных»

Во время обстрела Белгорода 13 октября Иван находился на работе в центре города. В момент попадания обломка ракеты в дом мужчина держал связь со своими близкими. Недалеко от места падения обломка живёт его бабушка.

Было очень тревожно, постоянно на телефоне. Переживал, я думаю, весь город. Это наша общая беда. Приходилось постоянно наблюдать за интернет-ресурсами, которые сообщали оперативно о происходящем. Хорошо, что никто не пострадал и не погиб. Наши службы сработали очень быстро. Спасибо спасателям и всем, кто помогал разгребать завалы. А ребята из ПВО — наши ангелы-хранители. Сколько всего было направлено на Белгород!
Иван

Уезжать из города мужчина не планирует, но в случае ухудшения ситуации увезёт родных, а сам останется здесь: «Буду защищать Белгород, это мой родной город, моя родная страна».

«Для нас естественен закон самосохранения»

Белгородка Надежда после инцидента 13 октября приняла решение уехать из города к друзьям в Московскую область. В семье есть маленький ребёнок, все переживают из-за ситуации, происходящей в области.

Мы все люди, для нас естественен закон самосохранения. Я считаю, что каждый должен сделать всё возможное, чтобы сохранить свою жизнь.
Надежда

Толчком для решения о переезде стала часть снаряда, упавшая на спортивную площадку лицея № 32.

Напомним, по факту обстрела Белгорода 13 октября возбуждено уголовное дело. Следственный комитет установит обстоятельства происшествия.

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