«Ребята из ПВО — наши ангелы-хранители»: что горожане думают об обстрелах Белгорода

Текущая неделя в области началась с обстрела Шебекино, позже были совершены атаки на Конопляновку в Валуйском горокруге и на хутор Масычево в Грайворонском горокруге. На неделе произошёл подрыв подстанции в Шебекино, после чего 3 тыс. жителей остались без света. 13 октября обломок ракеты упал на многоэтажку в Белгороде, затем ВСУ обстреляли посёлок Красное, таможенный пункт в Шебекинском горокруге и подорвали склад с боеприпасами в посёлке Октябрьском. Сегодня утром, 14 октября, впервые под обстрел попал Новооскольский округ.