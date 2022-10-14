Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Работу повреждённой взрывом железной дороги планируют восстановить к концу дня

Вчера, 11:26
Фото: кадр из видео сетевого издания «Вперёд»
Такой срок обозначили специалисты РЖД, сообщает новооскольское сетевое издание «Вперёд». Глава муниципалитета Андрей Гриднев назвал повреждения незначительными.
Сюжет
Обстрел

Рано утром 14 октября в Новооскольском горокруге сработала система ПВО. Обломки сбитой ракеты упали на железную дорогу.

Частичные повреждения получили железнодорожные пути по направлению Старый Оскол — Валуйки. Последствия происшествия глава Новооскольского горокруга Андрей Гриднев назвал незначительными.

Специалисты РЖД заявили, что работу железной дороги должны будут восстановить до конца рабочего дня.

Тем временем в Сети появились сообщения о том, что в Новом Осколе якобы был новый прилёт. Однако в региональном оперштабе эту информацию опровергли и заявили, что новых происшествий на территории горокруга не было.

Из-за повреждения ж/д путей пришлось на время остановили движение поездов. До окончания ремонта вместо них будут курсировать автобусы.

Читайте также:
В Новооскольском горокруге поезда временно заменили автобусами из-за обстрелаВ Белгородской области остановили движение поездов из-за обстрела ВСУ
#Инна Рогова#Общество#Обстрел#Белгородская область#Новооскольский горокруг#Андрей Гриднев#Железная дорога#Ржд#Восстановление#Ремонт
Подпишитесь
Пожар на нефтебазе в Белгородском районе потушен
Сегодня, 16:45
ВСУ обстреляли нефтебазу под Белгородом
Сегодня, 15:35
Что делать в случае обстрела: видео
Сегодня, 12:55
Ежедневные обстрелы и досрочные каникулы: итоги недели в Белгороде
Сегодня, 11:35
14 снарядов ВСУ прилетело в таможенный пункт пропуска под Белгородом
Сегодня, 16:07
В пострадавшем от обстрела доме в Белгороде начинаются демонтажные работы
Сегодня, 09:57