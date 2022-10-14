Работу повреждённой взрывом железной дороги планируют восстановить к концу дня

Posted 14 октября 2022, 11:26
Published 14 октября 2022, 11:26
Modified 14 октября 2022, 11:26
Updated 14 октября 2022, 11:26
Рано утром 14 октября в Новооскольском горокруге сработала система ПВО. Обломки сбитой ракеты упали на железную дорогу.
Частичные повреждения получили железнодорожные пути по направлению Старый Оскол — Валуйки. Последствия происшествия глава Новооскольского горокруга Андрей Гриднев назвал незначительными.
Специалисты РЖД заявили, что работу железной дороги должны будут восстановить до конца рабочего дня.
Тем временем в Сети появились сообщения о том, что в Новом Осколе якобы был новый прилёт. Однако в региональном оперштабе эту информацию опровергли и заявили, что новых происшествий на территории горокруга не было.
Из-за повреждения ж/д путей пришлось на время остановили движение поездов. До окончания ремонта вместо них будут курсировать автобусы.