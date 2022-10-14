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Posted 14 октября 2022, 11:26

Published 14 октября 2022, 11:26

Modified 14 октября 2022, 11:26

Updated 14 октября 2022, 11:26

Работу повреждённой взрывом железной дороги планируют восстановить к концу дня

14 октября 2022, 11:26
Сюжет
Ржд
Такой срок обозначили специалисты РЖД, сообщает новооскольское сетевое издание «Вперёд». Глава муниципалитета Андрей Гриднев назвал повреждения незначительными.

Рано утром 14 октября в Новооскольском горокруге сработала система ПВО. Обломки сбитой ракеты упали на железную дорогу.

Частичные повреждения получили железнодорожные пути по направлению Старый Оскол — Валуйки. Последствия происшествия глава Новооскольского горокруга Андрей Гриднев назвал незначительными.

Специалисты РЖД заявили, что работу железной дороги должны будут восстановить до конца рабочего дня.

Тем временем в Сети появились сообщения о том, что в Новом Осколе якобы был новый прилёт. Однако в региональном оперштабе эту информацию опровергли и заявили, что новых происшествий на территории горокруга не было.

Из-за повреждения ж/д путей пришлось на время остановили движение поездов. До окончания ремонта вместо них будут курсировать автобусы.

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#Инна Рогова#Общество#Белгородская область#Ржд#Ремонт#Железная дорога#Обстрел#Восстановление#Андрей Гриднев#Новооскольский горокруг
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