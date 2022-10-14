Политтехнолог Фетисов: Увидим ли мы ответ Минобороны на обстрелы Белгорода?

Политтехнолог из Волгограда высказался об обстрелах Белгорода и области. Белогорье, по его словам, один из наиболее развитых, благополучных и уютных регионов страны.
«Новости из региона сегодня напоминают сводки с фронта, а обстрелы со стороны ВСУ не прекращаются до сих пор», — пишет специалист.
Он подчеркнул, что неизбежно возникают два вопроса. В частности, планирует ли Минобороны что-то делать на Харьковском направлении или в России продолжат молча смотреть на то, как один из ведущих регионов постоянно находится под огнём.
Не менее важный вопрос касается экономики. Фетисов интересуется, станут ли известны данные об оценке экономического ущерба региону, который находится под обстрелами практически с начала СВО. Власти занимаются постоянным восстановлением инфраструктуры и затрачивают немалые средства. Сумму затрат не озвучивали, но она будет впечатляющей, уверен политтехнолог.
Дмитрий Фетисов родился 13 января 1986 года. Он жил в Волгограде, но много лет назад покинул город. Политтехнолог с 2009 года работает директором консалтингового агентства.