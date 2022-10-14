Почти 3000 жителей Белгородской области стали банкротами с начала 2022 года

Заявление должник должен подать в письменном виде в МФЦ по месту жительства или пребывания. К заявлению необходимо приложить список всех известных должнику кредиторов. Стоит подчеркнуть, что кредиторов или обязательств, которые не указаны в списке, процедура внесудебного банкротства не коснётся — эти долги придётся погашать в обычном порядке.