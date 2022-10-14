Почти 3000 жителей Белгородской области стали банкротами с начала 2022 года

Как сообщили «Бел.Ру» в управлении Федеральной налоговой службы по Белгородской области, в 2022 году банкротами были признаны 2919 человек и 99 индивидуальных предпринимателей. 62 юридических лица признал банкротами Арбитражный суд Белгородской области. В 2021 году банкротами стали 55 юридических лиц.
Также отметим, что в текущем году Арбитражный суд Белгородской области вынес 2892 решения о признании несостоятельными граждан области и признал банкротами 23 индивидуальных предпринимателя.
Так, в текущем году чаще всего банкротами становились предприятия оптовой и розничной торговли (20 компаний). Ещё банкротами стали 15 компаний в сфере строительства, восемь предприятий обрабатывающего производства и шесть компаний, занимающихся операциями с недвижимым имуществом.
Три сельхозпредприятия и три предприятия профессиональной, научной и технической деятельности тоже стали банкротами.
Известно, что статус банкрота получили по одному юридическому лицу в сфере финансов и страхования, транспортировки и хранения, добычи полезных ископаемых, деятельности в области культуры, спорта, организации досуга и т. д.
Отметим, что в прошлом году банкротами чаще всего становились предприятия, специализирующиеся в строительстве, обрабатывающем производстве, торговле и операциях с недвижимым имуществом.
Заявление о признании гражданина банкротом Арбитражный суд Белгородской области может принять к производству при наличии следующих условий:
Банкротство распространяется на все типы долгов, включая ипотеку, потребительские и автокредиты. Стоит подчеркнуть, что банкротство не избавляет от обязательств по выплате алиментов, возмещению вреда жизни и здоровью, компенсации ущерба имущества и морального вреда.
Инициировать банкротство может не только сам должник, но и кредиторы и Федеральная налоговая служба.
Процедура банкротства может пойти по двум путям — судебному и внесудебному. В первом случае все документы и решения по делу будет принимать суд. В этот период распоряжаться имуществом и средствами должника будет финансовый управляющий.
Судебное банкротство может быть прекращено, если должник заключит мировое соглашение с кредиторами. Кредитор может согласиться на отсрочку или списать часть долгов. А финансовый управляющий может договориться о новых сроках и условиях погашения долга.
Внесудебное банкротство возможно тогда, когда должник не имеет имущества, которое можно взыскать в уплату долга. Этот факт должен быть подтверждён судебными приставами.
Отметим, что порядок внесудебного банкротства для физлиц доступен с 1 сентября 2020 года. Оформить банкротство гражданин может по заявлению через МФЦ. Общий размер долгов должен составлять от 50 тыс. до 500 тыс. рублей.
Заявление должник должен подать в письменном виде в МФЦ по месту жительства или пребывания. К заявлению необходимо приложить список всех известных должнику кредиторов. Стоит подчеркнуть, что кредиторов или обязательств, которые не указаны в списке, процедура внесудебного банкротства не коснётся — эти долги придётся погашать в обычном порядке.
Также в списке необходимо корректно указывать сведения о налогах, сборах и точных суммах долгов. Внесудебное банкротство длится шесть месяцев. По завершении процедуры человек получает статус банкрота и освобождается от перечисленных в заявлении долгов. Запись об этом появится в ЕФРСБ.
Напомним, в Белгородской области с начала спецоперации по 18 июля ликвидировались 195 компаний. Среди них предприятия торговли, строительства жилых и нежилых зданий, кафе, детские сады, школа и туристическая фирма.