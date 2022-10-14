Ожидания и реальность: как Росстат спасает чиновников от «плохих вестей»

Получается, что денег у людей будет много, а рост цен на товары и услуги — умеренный. К началу августа Росстат успел поменять порядок расчёта инфляции четыре раза с начала 2022 года. Вообще подобное в ведомстве становится типичной практикой. Предшественник Галкина Павел Малков в 2021 году изменил порядок уровня бедности. Вышло, что количество бедных сократилось на 2,8 млн человек. Откуда тогда у людей появляется недовольство — неясно.