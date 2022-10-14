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Ожидания и реальность: как Росстат спасает чиновников от «плохих вестей»

Вчера, 14:16
Фото: 1MI
Запасы российского бюджета продолжат скудеть, а государство останется один на один с народным гневом. На помощь правительству придёт Росстат, пишут «Новые известия».

Пока запасы бюджета страны будут уменьшаться, помочь государству сможет Росстат. Похоже, что именно это ведомство создано для того, чтобы оберегать чиновников от «плохих вестей», подчеркнули в редакции.

На фронте создания массовых иллюзий Росстат имеет колоссальный успех. После назначения в мае 2022 года нового главы ведомства Сергея Галкина продуктивность выросла ещё больше.

Недавно Росстат опубликовал данные о материальном неравенстве в обществе, посчитанном по новой методике. Статистика вышла занятной. Оказалось, что на 10% богатейших россиян во II квартале 2022 года пришлось 30% всех денежных доходов. Сумма составила 5,82 трлн рублей. 10% беднейших граждан страны заработали всего 2% — 388 млрд рублей. Примечательно, что средний доход в этой группе составил 8,8 тыс. рублей — на целых 40% ниже прожиточного минимума.

Кажется, что социальное неравенство проявляется во всей красе, но на помощь «пустить пыль в глаза» снова приходит Росстат. Данные можно развернуть так, что Россия покажется оплотом социальной справедливости.

Именно по данным ведомства 10% богатейших россиян в среднем получают 132 тыс. рублей в месяц. Естественно, практически любой человек усомнится в этих цифрах. Однако такое размашистое деление населения по десятипроцентным группам позволяет сгладить неравенство.

К примеру, в США богатство 0,1% домохозяйств равно богатству 90% домохозяйств низших слоёв населения. Вот где, оказывается, настоящая социальная несправедливость. Тем не менее в первом полугодии в Штатах рядовые граждане купили 6,92 млн автомобилей, в то время как в РФ — всего 352,1 тыс. Всё зависит от формулировки, поэтому не трудно догадаться, какие именно данные сообщают российским властям.

Ещё одно нововведение от Росстата — учёт дохода от активов на финансовом рынке, безналичные переводы между физлицами за пределы региона, бонусы, начисляемые торговыми сетями. К финансовым активам больших вопросов нет, но учёт переводов реально может исказить картину. В некоторых случаях деньги могут учитываться и вовсе два раза. Примечательно, что методику разрабатывает не само ведомство, а сторонняя компания.

Получается, что денег у людей будет много, а рост цен на товары и услуги — умеренный. К началу августа Росстат успел поменять порядок расчёта инфляции четыре раза с начала 2022 года. Вообще подобное в ведомстве становится типичной практикой. Предшественник Галкина Павел Малков в 2021 году изменил порядок уровня бедности. Вышло, что количество бедных сократилось на 2,8 млн человек. Откуда тогда у людей появляется недовольство — неясно.

Пока правительству удаётся жить в иллюзорном мире с руки Росстата, рядовым гражданам остаётся бороться за выживание самим. Им ещё повезёт, если в их городе имеется крупное оборонное предприятие. Тем временем другие россияне постепенно теряют работу из-за уходящих из страны компаний.

#Общество#Статистика#Цифры#Росстат#Наталья Корявых
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