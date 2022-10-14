Орловцам снова начали вручать повестки

Жители Орловской области снова начали получать повестки. Ранее частичную мобилизацию в регионе приостановили. Теперь резервистов добирают по отдельным специальностям.
Губернатор Андрей Клычков сообщил, что 13 октября должно пройти совещание по вопросам мобилизации. Повестки раздавать продолжат. По его словам, задачу, поставленную Минобороны РФ, регион будет выполнять.
Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг слухи о новой волне мобилизации в стране. Частичная мобилизация не делится на этапы — это непрерывный процесс.