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Орловцам снова начали вручать повестки

Сегодня, 07:19
Фото: 1MI
Ранее частичную мобилизацию в регионе приостановили. Теперь военнослужащих добирают по отдельным специальностям, пишет «Орелtimes».

Жители Орловской области снова начали получать повестки. Ранее частичную мобилизацию в регионе приостановили. Теперь резервистов добирают по отдельным специальностям.

Губернатор Андрей Клычков сообщил, что 13 октября должно пройти совещание по вопросам мобилизации. Повестки раздавать продолжат. По его словам, задачу, поставленную Минобороны РФ, регион будет выполнять.

Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг слухи о новой волне мобилизации в стране. Частичная мобилизация не делится на этапы — это непрерывный процесс.

 

#Частичная мобилизация#Орёл#Повестки#Мобилизация#Военкоматы#Наталья Корявых
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