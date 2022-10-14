Новый заммэра Белгорода возьмёт под контроль проверку подвалов в МКД

Предыдущая проверка показала, что некоторые подвалы не готовы, на это жаловались и горожане. У УК есть время исправить недочёты до следующей недели. Власти проверят освещение, температуру и уровень влажности. Если подвалов в домах нет, то жителям должны организовать альтернативное укрытие и продумать маршрут к нему.