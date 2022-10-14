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Новый заммэра Белгорода возьмёт под контроль проверку подвалов в МКД

Вчера, 14:58
Фото: телеграм-канал Антона Иванова
Антон Иванов провёл совещание с руководителями всех городских УК и обговорил вопросы по поводу возможных эвакуаций в подвалы.

В своём телеграм-канале мэр Иванов написал, что поручил проконтролировать подготовку подвалов своему новому заместителю Валентину Демидову. В мэрии провели совещание с руководителями всех управляющих компаний и обсудили вопросы возможной эвакуации в укрытия.

Предыдущая проверка показала, что некоторые подвалы не готовы, на это жаловались и горожане. У УК есть время исправить недочёты до следующей недели. Власти проверят освещение, температуру и уровень влажности. Если подвалов в домах нет, то жителям должны организовать альтернативное укрытие и продумать маршрут к нему.

Главам управ поручили проверить списки жильцов и узнать, проживают ли в домах маломобильные граждане. В случае угроз необходимо продумать эвакуацию. За исполнением решение проследит первый заммэра. 

 

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